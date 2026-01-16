Manuel Jabois necesita solo una palabra para calificar que se estudie retirar la medalla de bellas Artes a Julio Iglesias: pocos lo han dicho así

El influyente periodista y escritor Manuel Jabois ha pronunciado lo que pocos han hecho hasta ahora sobre la declaración de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre que se estudiará retirar la Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias por las denuncias de dos extrabajadoras por presunta agresión sexual.

"Se está valorando, se está estudiando. Nuestro compromiso es con las víctimas y con la igualdad. Siempre vamos a estar a favor de las mujeres", ha pronunciado Redondo en el programa matutino de RTVE, Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz.

Jabois ha hecho ahínco en ello y ha hecho un par de advertencias en un monólogo declarado en Hora 25, programa de la Cadena SER, llevándose un aplauso en redes sociales de casi un centenar de usuarios.

"Estudiar está muy bien, se estudian todo el rato querellas, dimisiones, medidas... Lo que es ridículo es anunciar que se está estudiando algo...", ha comentado en primera instancia.

Anunciarlo es "echar gasolina"

Jabois se ha mostrado muy crítico por el hecho de hacer público que se está estudiando, sea por el motivo que sea. Ha alegado que se debería "estudiar en silencio, tomas una decisión y la anuncias" porque, precisamente, cuando uno solo se limita "a decir lo que estás estudiando, lo que haces es echarle gasolina a la hoguera".

Esta actuación la ha calificado con una palabra contundente: "Anunciar que estudias retirar una medalla a Julio Iglesias horas después de una denuncia de agresión sexual, como gobierno, es bastante irresponsable".

La gran pregunta que se hace Jabois

No solo lo ha visto como una medida irresponsable, sino que también se ha planteado una gran pregunta: "Si tomas medidas con base en las denuncias que se hagan, ¿para qué necesitas la justicia?".

"Estamos instalados en la mezquindad de los extremos, la presidenta de la comunidad cierra filas con el denunciado sin saber si son verdad o no las denuncias, le da igual; la ministra de Igualdad sale corriendo a decir que está estudiando la retirada de honores unas horas después de que se conocen", ha añadido.

"De fondo, o en la superficie, la sospecha nauseabunda de que se está utilizando las simpatías políticas del cantante en la toma de posiciones, es decir, las denuncias de agresión son lo suficientemente serias y estas lo son como para desideologizarlas urgentemente", ha añadido.

La presunción de inocencia

"Aquí hay hombres y mujeres, hay presunción de inocencia, hay una investigación en marcha y una denuncia que se tiene que estudiar, ha dicho que son denuncias muy graves, que merecen una investigación y por supuesto el denunciado tiene derecho a su presunción de inocencia, no es tan difícil", ha concluido.

Ha rematado con una frase demoledora: "El gobierno no puede estudiar nada todavía y si quiere estudiarlo lo que no puede hacer es decirlo".

Proceso de retirada de honores

Es importante tener en cuenta cómo es el proceso de retirada de honores, como la de Bellas Artes: