El PSOE sacaría 8,7 puntos de ventaja al PP tras el fracaso extremeño y a menos de un mes de las elecciones de Aragón, según el CIS
Política
Política

El PSOE sacaría 8,7 puntos de ventaja al PP tras el fracaso extremeño y a menos de un mes de las elecciones de Aragón, según el CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas publica el 'Barómetro de enero de 2026' en el que resalta una distancia entre socialistas y populares pese a los malos resultados de los primeros comicios autonómicos del pasado diciembre. 

Diego Alonso Peña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fotografiado el 15 de enero de 2026.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fotografiado el 15 de enero de 2026.Europa Press via Getty Images

El nuevo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes mide el pulso de la sociedad en el ámbito político. En este nuevo estudio, destaca una distancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular de hasta 8,7 puntos. Los malos resultados autonómicos de los pasados comicios extremeños no afectarían en el marco nacional según la encuestadora y a menos de un mes vista de las próximas elecciones: las de Aragón.

En otras palabras, el partido liderado por Pedro Sánchez obtendría un 31,7% en unas futuras e hipotéticas elecciones generales. La medalla de plata la tendría el principal partido de la oposición, presidido por Alberto Núñez Feijóo, que obtendría el 23% de los votos

La formación de extrema derecha, Vox, sigue en auge aunque disminuye su crecimiento. En este caso, la formación de Santiago Abascal alcanza el 17,7%, sólo un 0,1% más que en el barómetro de diciembre. Tras ellos, el segundo partido de la coalición del Gobierno, Sumar, sacaría un 7,2% de los votos mientras su competidor por la izquierda, Podemos, alcanzaría el 3,5% 

Se cuela en la encuesta el partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta, rozando el 2% de los votos (1,8 concretamente). Las fichas se mantienen en posiciones bastante similares pese a los comicios extremeños donde el Partido Socialista sacó el peor resultado de su historia y el Partido Popular se quedó a las puertas de la mayoría absoluta. Es decir, seguirá dependiendo de Vox. 

Un escenario que se puede repetir en el resto de comicios autonómicos que protagonizarán el 2026, donde la extrema derecha podrá ser determinante en la composición de los Gobiernos. 

Venezuela entra en el barómetro

Con ello, la situación internacional tampoco parece haber hecho tambalear demasiado el tablero. Tras la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela por parte de la Casa Blanco o las amenazas de, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia, a nivel nacional las fichas parecen mantenerse estables.    

El CIS también ha hecho preguntas concretas sobre lo que sucedió el 3 de enero tras la acción de las Delta Force en Caracas. Para la ciudadanía española, un 50,3% de los encuestados piensa que Donald Trump no ha actuado correctamente al intervenir militarmente en Venezuela, un 28,6% cree que "en parte sí y en parte no" y solo un 13,6% afirma que "ha actuado correctamente".

La sensación de peligro ante la inestabilidad internacional también ha sido medida por el barómetro. 61,5% asegura que Trump ha puesto en peligro la paz mundial con esta intervención, existiendo una diferencia significativa entre las mujeres que así piensan (69,7%) y los hombres (52,8%). Sólo un 32,1% cree que no ha puesto en peligro la paz mundial.

Crítica a Europa

Tras la situación que se vivió en los primeros días del año con el movimiento estadounidense en Venezuela, los españoles creen que la reacción inicial de la Unión Europea ha estado "mal o muy mal" (48,9%), un 28,8% afirma que lo han hecho "bien o muy bien" y un 5,4% que regular.

Vivienda, vivienda y más vivienda

El principal problema de los españoles, por si había alguna duda, sigue siendo el de la vivienda y crece hasta tres puntos en relación a la última encuesta de 2025. Esta es la opinión del 42,6% seguido de la crisis económica, los problemas de índole económico —que lo es para el 21,2%— y en tercer lugar el Gobierno y partidos (16,6%). La inmigración se coloca, al igual que en diciembre, en el cuarto problema rozando el 16%. 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 