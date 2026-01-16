El PSOE sacaría 8,7 puntos de ventaja al PP tras el fracaso extremeño y a menos de un mes de las elecciones de Aragón, según el CIS

El nuevo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes mide el pulso de la sociedad en el ámbito político. En este nuevo estudio, destaca una distancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular de hasta 8,7 puntos. Los malos resultados autonómicos de los pasados comicios extremeños no afectarían en el marco nacional según la encuestadora y a menos de un mes vista de las próximas elecciones: las de Aragón.

En otras palabras, el partido liderado por Pedro Sánchez obtendría un 31,7% en unas futuras e hipotéticas elecciones generales. La medalla de plata la tendría el principal partido de la oposición, presidido por Alberto Núñez Feijóo, que obtendría el 23% de los votos.

La formación de extrema derecha, Vox, sigue en auge aunque disminuye su crecimiento. En este caso, la formación de Santiago Abascal alcanza el 17,7%, sólo un 0,1% más que en el barómetro de diciembre. Tras ellos, el segundo partido de la coalición del Gobierno, Sumar, sacaría un 7,2% de los votos mientras su competidor por la izquierda, Podemos, alcanzaría el 3,5%

Se cuela en la encuesta el partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta, rozando el 2% de los votos (1,8 concretamente). Las fichas se mantienen en posiciones bastante similares pese a los comicios extremeños donde el Partido Socialista sacó el peor resultado de su historia y el Partido Popular se quedó a las puertas de la mayoría absoluta. Es decir, seguirá dependiendo de Vox.

Un escenario que se puede repetir en el resto de comicios autonómicos que protagonizarán el 2026, donde la extrema derecha podrá ser determinante en la composición de los Gobiernos.

Venezuela entra en el barómetro

Con ello, la situación internacional tampoco parece haber hecho tambalear demasiado el tablero. Tras la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela por parte de la Casa Blanco o las amenazas de, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia, a nivel nacional las fichas parecen mantenerse estables.

El CIS también ha hecho preguntas concretas sobre lo que sucedió el 3 de enero tras la acción de las Delta Force en Caracas. Para la ciudadanía española, un 50,3% de los encuestados piensa que Donald Trump no ha actuado correctamente al intervenir militarmente en Venezuela, un 28,6% cree que "en parte sí y en parte no" y solo un 13,6% afirma que "ha actuado correctamente".

La sensación de peligro ante la inestabilidad internacional también ha sido medida por el barómetro. 61,5% asegura que Trump ha puesto en peligro la paz mundial con esta intervención, existiendo una diferencia significativa entre las mujeres que así piensan (69,7%) y los hombres (52,8%). Sólo un 32,1% cree que no ha puesto en peligro la paz mundial.

Crítica a Europa

Tras la situación que se vivió en los primeros días del año con el movimiento estadounidense en Venezuela, los españoles creen que la reacción inicial de la Unión Europea ha estado "mal o muy mal" (48,9%), un 28,8% afirma que lo han hecho "bien o muy bien" y un 5,4% que regular.

Vivienda, vivienda y más vivienda

El principal problema de los españoles, por si había alguna duda, sigue siendo el de la vivienda y crece hasta tres puntos en relación a la última encuesta de 2025. Esta es la opinión del 42,6% seguido de la crisis económica, los problemas de índole económico —que lo es para el 21,2%— y en tercer lugar el Gobierno y partidos (16,6%). La inmigración se coloca, al igual que en diciembre, en el cuarto problema rozando el 16%.