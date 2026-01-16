Adiós a buscar sitio para el coche al salir de trabajar: la solución alemana para no dar vueltas al llegar a casa

Un concejal de la zona coloca el cartel que autoriza el aparcamiento del Lidl como habilitado para todo el mundo

Llegar a casa después del trabajo y empezar una ruta interminable alrededor de la manzana en busca de aparcamiento es una escena cotidiana en muchas ciudades europeas. Motores encendidos, calles saturadas y minutos -a veces horas- perdidas dando vueltas sin éxito. En Hamburgo, una de las grandes urbes alemanas con mayor presión de estacionamiento, el ayuntamiento ha decidido probar una idea sencilla pero poco habitual: aprovechar por la noche los aparcamientos de los supermercados que quedan vacíos.

La iniciativa, que arranca como proyecto piloto, pretende ofrecer a los vecinos una alternativa real al caos nocturno del aparcamiento y, al mismo tiempo, reducir el tráfico innecesario generado por la búsqueda de plaza. La premisa es clara: si hay espacios libres que no se usan durante la noche, ¿por qué no ponerlos a disposición de quienes los necesitan?

Un aparcamiento "después del trabajo"

El experimento se pone en marcha en el barrio de Hamburgo-Hamm, una zona densamente poblada donde encontrar sitio para el coche al final del día se ha convertido en un problema recurrente. A partir de esta semana, una sucursal de Lidl ofrecerá diez plazas de aparcamiento reservables durante la noche, una vez que el supermercado cierre sus puertas.

Las condiciones del servicio son sencillas:

Horario: de 18:00 a 8:00

Precio: 3 euros por noche

Opciones de pago: bonos semanales y mensuales

Gestión: reserva digital a través de una plataforma específica

Desde el ayuntamiento, el proyecto se presenta como una prueba controlada. La idea no es solo comprobar si las plazas se llenan, sino analizar si realmente mejora la movilidad del barrio, reduce el tráfico y aporta comodidad a los residentes.

El senador de Transporte de Hamburgo, Anjes Tjarks (Verdes), ha señalado que los aparcamientos vacíos por la noche son un "recurso infrautilizado", especialmente en distritos donde apenas existen garajes privados o patios interiores. En muchas zonas de la ciudad, el urbanismo se diseñó cuando tener coche no era lo habitual, lo que hoy genera un desajuste evidente entre espacio disponible y demanda real.

Una idea que ya funciona (con matices)

Aunque Hamburgo lo presenta como un proyecto piloto, la fórmula no es completamente nueva. En otros barrios de la ciudad ya se pueden reservar plazas nocturnas en supermercados Edeka mediante la plataforma Wemolo. En zonas como Eppendorf, Bramfeld o Winterhude, los precios y horarios son similares, y la experiencia ha servido como primer termómetro del modelo.

Además, la propuesta no surge en el vacío. La CDU había planteado una iniciativa parecida en 2025, que fue rechazada en su momento por el gobierno local. Ahora, el partido conservador considera que el proyecto confirma la viabilidad de su idea y pide que, si funciona, se amplíe y se gestione de forma digital a mayor escala.

El caso más citado es el de Düsseldorf, donde un sistema similar comenzó en 2024 y se ha expandido con rapidez. Allí no solo participan supermercados, sino también aparcamientos privados y grandes garajes, hasta alcanzar cerca de 2.000 plazas disponibles por la noche.

Sin embargo, la experiencia de Düsseldorf también deja una lección importante: no todas las ubicaciones funcionan igual. Las plazas situadas en zonas industriales o periféricas apenas se utilizan, mientras que aquellas cercanas al centro y a barrios residenciales con alta densidad de población registran una demanda constante.

¿Puede funcionar en Hamburgo?

Ese es precisamente el gran interrogante del proyecto piloto. La ubicación elegida en la calle Carl-Petersen-Straße reúne varios factores que, según los expertos, juegan a favor:

Alta densidad de población

Escasez de garajes privados

Elevada presión de aparcamiento nocturno

Cercanía a viviendas y no a áreas industriales

Durante los próximos meses, el ayuntamiento analizará cuántas plazas se reservan, con qué frecuencia y si el sistema tiene un impacto visible en la reducción del tráfico buscando aparcamiento. Si los resultados son positivos, el consistorio estudiará ampliar el modelo a otros supermercados Lidl, que ya han mostrado su disposición a participar.

Desde la cadena aseguran que el proyecto encaja con su intención de mejorar la calidad de vida en los barrios donde están presentes. Para la ciudad, la clave será comprobar si una medida relativamente barata y fácil de implementar puede aliviar un problema que lleva años generando frustración vecinal y debate político.

Si funciona, Hamburgo podría haber encontrado una solución pragmática a uno de los grandes dolores urbanos contemporáneos: llegar a casa y aparcar sin perder media vida dando vueltas.