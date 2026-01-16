La AEMET avisa del temporal de nieve y lluvias que afectará a todas estas zonas de España desde el fin de semana

Las borrascas siguen afectando el clima en el territorio español, en las últimas semanas sufrimos a Francis, luego Groert, y ahora se avecina Harry, según informa la Agencia Estatal de Meteorología por medio de su más reciente nota informativa.

"A partir de mañana, sábado 17, se espera que las precipitaciones comiencen a afectar a zonas del nordeste peninsular y Baleares, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes, y siendo en forma de nieve en áreas de montaña a partir de 1000-1200 metros", expone la AEMET.

¿Dónde nevará?

El lunes 19 de enero se podrán originará "nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en el sur y este de Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón", complementa el medio oficial.

La comunidad de Cataluña se expone ese mismo lunes a sufrir precipitaciones intensas, las cuales se desplazarán a lo largo del martes 20 de enero hacia sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana, así como a las Islas Baleares.

"Se espera que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental, sierras litorales y prelitorales de Cataluña y sistema Ibérico suroriental, pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas, y con acumulados de nieve que serán significativos en cotas superiores a los 1200-1400 metros", puntualiza la AEMET.

Pendientes al móvil día a día

La Agencia Estatal de Meteorología sugiere fuertemente estar pendientes a las actualizaciones climatológicas día a día, ya que "dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones", sostiene la nota informativa.

Se prevé que para el miércoles 21 de enero las lluvias vayan perdiendo intensidad y se redirija hacia "la zona mediterránea", concluye el mismo.