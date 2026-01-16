El motivo por el que el rey Juan Carlos no acudirá al funeral de Irene de Grecia pese a la buena relación que tuvieron

La muerte de un miembro de una familia real siempre provoca que haya un cónclave royal en honor al fallecido. Cuando murió Constantino de Grecia, el último rey de los helenos, su funeral en Atenas y posterior entierro en Tatoi fueron multitudinarios. No fue de estado, pero casi lo parecía.

Tres años después de ese momento, la Catedral Metropolitana de Atenas volverá a acoger un funeral de un miembro de la dinastía que reinó en Grecia hasta 1967. Se trata de la despedida a la princesa Irene, fallecida en el Palacio de La Zarzuela el 15 de enero de 2026 a los 83 años.

Irene de Grecia en el homenaje a Constantino de Grecia en Windsor en febrero de 2024. Jonathan Brady

Como ha indicado la oficina de la familia real griega, el funeral se celebra el lunes 19 de enero a las 12:00 horas (las 11:00 en España) en la Catedral Metropolitana de Atenas. Posteriormente los restos mortales de Irene de Grecia se trasladan al cementerio de Tatoi para descansar para la eternidad junto a sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia, y su hermano Constantino II.

Juan Carlos I sigue el consejo de sus médicos

Se espera la presencia de toda la familia real griega, así como de los reyes Felipe y Letizia, la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina. Es probable que acudan otros familiares y miembros de casas reales europeas con parentesco o amistad con la fallecida, pero el que ya se sabe que no va a estar presente es el rey Juan Carlos.

El rey emérito Juan Carlos I en una imagen de archivo (2016). Daniel Perez (Getty Images)

Ha sido Susanna Griso la que ha anunciado en Espejo Público que el emérito va a estar ausente en el funeral en Atenas, y se entiende que tampoco viaja a España para el homenaje en memoria de la princesa Irene en la Catedral de los Santos Andrés y Demetrio de Madrid que se celebra el sábado 17 de enero.

"El rey no va a acudir aunque tenía una relación muy estrecha y le hubiera encantado estar presente porque forma parte de la familia más estrecha, pero sus médicos le desaconsejan un vuelo tan largo. 7 horas de ida, para no pernoctar en Madrid y volver el mismo día", señaló la presentadora.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, Federica de Grecia, Constantino y Ana María de Grecia e Irene de Grecia en La Zarzuela en 1968 Cover/Getty Images

"Él tiene marcapasos, tiene un corazón delicado, tiene cierta edad, y no lo va a hacer porque cuando se ha pegado una paliza de este tipo ha tenido secuelas y le ha pasado factura", finalizó Griso, que sabe de lo que habla porque es íntima amiga de María Zurita, una sobrina del emérito muy cercana a él.

De este modo, el que fuera rey de España, que ha acudido incluso al homenaje a Constantino de Grecia en Londres, a la celebración del 50º aniversario de la monarquía, y que cada poco está en Ginebra o en Sanxenxo, ha preferido seguir el consejo de sus médicos y no viajar a Atenas para tan poco tiempo.

El rey Juan Carlos e Irene de Grecia en el funeral de la infanta Pilar Europa Press via Getty Images

Quizá hubiera podido alojarse en un hotel o en casa de su cuñada Ana María de Grecia, que sin duda le aprecia, pero salvo sorpresa, que con Juan Carlos I nunca se sabe, se va a quedar en Abu Dabi.

Juan Carlos I, cuñado de Irene de Grecia, tuvo siempre muy buena relación con la hermana de su esposa. Se apreciaban y se respetaban, y aunque él no le dedica mucho espacio en sus memorias, siempre fue una figura cercana para la familia real española. En su biografía, la princesa Irene decía que eran como hermanos.

La despedida a Irene de Grecia

Irene de Grecia, miembro muy querido de la familia del rey de España y miembro también de la familia real griega, ha tenido una despedida tanto en Madrid, donde vivió la mitad de su existencia, como en suelo heleno, donde fue feliz y donde deseaba descansar junto a sus padres y su hermano. Así es la despedida a la princesa Irene:

Capilla ardiente privada en La Zarzuela el 15 de enero, día de su fallecimiento

Responso en su memoria en la Catedral de los Santos Andrés y Demetrio de Madrid, templo ortodoxo griego, el sábado 17 de enero con presencia de la familia real española y miembros de la familia real griega.

Capilla ardiente el lunes 19 de 08:00 a 10.30 horas en la Capilla de San Eleuterio de Atenas.

Funeral de Irene de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas a las 12:00 horas (hora local)

Entierro en el cementerio de Tatoi.