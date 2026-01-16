Nacho Duato sale al paso de lo que dijo Ayuso sobre Julio Iglesias, le recuerda lo que ya ha hecho y remata con una frase demoledora

El coreógrafo Nacho Duato y la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El reconocido coreógrafo y exbailarín Nacho Duato ha salido al paso de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la denuncia a Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos (ex)trabajadores de sus mansiones de Punta Cana y Bahamas.

Ha sido la polémica de la semana y una de las más comentadas en este inicio de 2026, gracias a que lo han contado en un reportaje que ha publicado Eldiario.es. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha abierto diligencias sobre el caso e investigará sobre los hechos.

Una de sus fieles defensores, además de la presentadora de televisión Ana Obregón, ha sido Ayuso, una de las primeras en reaccionar. En una publicación en su perfil oficial de X, pronunció que "las mujeres violadas y atacas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda".

"La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al cantante más universal de todos: Julio Iglesias", remató la madrileña, generando toda una ola de reacciones.

Nacho Duato sale al paso

Si alguien ha sido crítico con Ayuso (y sin descanso) ha sido el propio Duato. Su cuenta de Instagram había sido cerrada, pero una vez recuperada, ha vuelto a la carga para criticar la acérrima defensa al cantante.

"La señora Ayuso dice que no va a contribuir a desprestigiar a uno de los artistas más universales de nuestro país... Ya lo sabemos", ha comenzado pronunciado en sus redes sociales.

"Tampoco va a desprestigiar al mentiroso de Mazón, al ladrón de su marido, a la mala gestión del cáncer de mama de las andaluzas de parte de Bonilla, ni a los sionistas que perpetúan un genocidio...", ha enumerado.

Ha rematado su réplica afirmando que "cada vez suelta más basura y ya le sale por las orejas... Es vergonzoso".

Qué ha dicho Julio Iglesias

Este viernes Julio Iglesias ha roto su silencio a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que "con profundo pesar", responde a las "acusaciones".