Ramón Espinar ve la última encuesta electoral del CIS y se atreve a darle un consejo a Pedro Sánchez

Ramón Espinar, exsenador de Podemos y exdiputado en la Asamblea de Madrid, se ha atrevido a darle un consejo al presidente del Gobierno Pedro Sánchez después de ver la última encuesta electoral publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El organismo publico que preside José Félix Tezanos ha actualizado la estimación de voto con su barómetro de enero, dando la victoria al PSOE, que obtendría el 31,7% de los votos, mejorando tres décimas respecto al mes de diciembre. La segunda fuerza sería el PP, que crecería hasta el 23% frente al 22,4% del mes anterior.

Unos datos que ha comentado Ramón Espinar, que a la vista de la predicción del CIS ha recomendado a Pedro Sánchez convocar elecciones "a no mucho tardar". A pesar del descrédito al que se ha visto sometido el organismo público, hay quienes opinan que su margen de acierto es superior al de otras consultoras.

El ex de Podemos ha argumentado las razones por las que el líder del Ejecutivo haría bien si decidiera llamar a las urnas a los españoles antes de 2027, tal como tiene previsto el Gobierno.

"España seguirá siendo un faro democrático"

"Considero imposible que la coalición entre la idiotez y el fascismo franquiciado de Trump que representan Feijóo y Abascal le empate nadie unas elecciones", ha dicho Ramón Espinar en su cuenta de X.

Asimismo, ha opinado que, en caso de que a PP y Vox no alcanzaran la mayoría absoluta, "España seguirá siendo un faro democrático" para Europa y el mundo. Según el CIS, Vox sería la tercera fuerza más votada, con el 17,7% de los votos.

Por detrás estaría Sumar, que con el 7,2% sería la cuarta opción para los españoles. A poco más de 4 puntos está Podemos, con el 3,5% de los votos. Le siguen ERC, con el 2,8%, y Se acabó la fiesta (SALF), con el 1,8% en estimación de voto.

¿Elecciones antes de 2027?

Es la pregunta que todos los españoles se hacen. ¿Aguantará el Gobierno de Pedro Sánchez hasta 2027 o adelantará las elecciones a este año? Adelantar una respuesta no es fácil, pues la última palabra la tienen en Moncloa, donde solo el líder del Ejecutivo tiene la potestad de decidir sobre este extremo.

Algunos analistas como el periodista de La Vanguardia Enric Juliana han señalado los primeros meses de este año como cruciales para saber si habrá o no un adelanto electoral en nuestro país.

La razón radica, en su opinión, en el juicio del Caso Kitchen, que se celebrará próximamente, y que podría debilitar al PP, dando aire al PSOE y posibilitando así un vuelco en el tablero político. A diferencia del CIS, otros consultoras dan una mayoría a la hipotética coalición formada por los populares y Vox.