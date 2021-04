Da igual lo que hiciera la noche que me violaron, no fue mi culpa

Pero no se puede borrar un pensamiento así. Los pensamientos negativos seguían acudiendo a mi mente. A lo largo de los meses siguientes, la vergüenza tomó las riendas de mi vida. Me sentía sucia, mala persona, echada a perder. Fui a ver a una psicóloga e incluso entonces me dio vergüenza contarle lo que me había pasado por miedo a lo que pudiera pensar de mí. Cuando por fin me atreví, su primera pregunta fue por qué había entrado a esa habitación con los tres hombres. Me puse en pie como un resorte. Bastantes veces me había hecho yo esa misma pregunta ya. Abrumada y enfadada, di por acabada la consulta y me fui.