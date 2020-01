La demoledora crítica de Danna Paola ('Élite') a un concursante de un 'talent' tras ser insultada

Danna Paola es conocida en España por su papel como Lucrecia en Élite, la serie de Netflix. Sin embargo, es toda una celebridad en México, donde es jurado del talent La Academia, un concurso similar a nuestro Operación Triunfo.

Allí ha puesto en su lugar a un concursante, Gibrán, que durante una conversación con su novia, Francely, la llamó “culera”. Danna Paola comenzó su valoración alabando al aspirante para, de repente, soltarle: “Tú dime, ¿así no soy culera contigo?”.

Al concursante le cambió la cara mientras la actriz seguía con su chorreo: “Yo creo que es una falta de respeto insulta a una mujer. Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o te expresas de cualquier otra mujer”.

“Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, añadió.