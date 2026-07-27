Hay debate con el cartel que ha colgado un restaurante: hay una opinión que se repite

Uno de los géneros favoritos de los usuarios de las redes sociales es el de los carteles que cuelgan en bares, restaurantes y también en otros establecimientos como tiendas, comercias pequeños o incluso en las comunidades de vecinos al más puro estilo serie de televisión.

Para los primeros casos, aquellos relacionados con el sector de la hostelería, la cuenta de referencia en X, Instagram o TikTok es la de Soy Camarero, que acostumbra a divulgar letreros y anécdotas que ocurren en estos locales de toda España e incluso también del extranjero.

En el mensaje que ha publicado este viernes se puede leer un texto en el que un bar prohíbe a todos los influencers la entrada, ya que se ha puesto de moda que creadores de contenido ajeno a la gastronomía vayan a bares y restaurantes con el objetivo de comer gratis justificando que les iban a dar visibilidad en sus perfiles, algo que ha generado numerosas polémicas en los últimos meses.

"Prohibida la entrada a influencers. Por su comprensión, gracias", se puede leer en el letrero colgado en un cristal de ese restaurante. "¿Qué opináis de este cartel que han puesto en un restaurante? ¿Estáis de acuerdo o depende de influencers?", ha preguntado Soy Camarero. Entre las respuestas que se han dado están las siguientes.