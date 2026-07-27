Hay debate con el cartel que ha colgado un restaurante: hay una opinión que se repite
Se ha hecho viral en X.
Uno de los géneros favoritos de los usuarios de las redes sociales es el de los carteles que cuelgan en bares, restaurantes y también en otros establecimientos como tiendas, comercias pequeños o incluso en las comunidades de vecinos al más puro estilo serie de televisión.
Para los primeros casos, aquellos relacionados con el sector de la hostelería, la cuenta de referencia en X, Instagram o TikTok es la de Soy Camarero, que acostumbra a divulgar letreros y anécdotas que ocurren en estos locales de toda España e incluso también del extranjero.
En el mensaje que ha publicado este viernes se puede leer un texto en el que un bar prohíbe a todos los influencers la entrada, ya que se ha puesto de moda que creadores de contenido ajeno a la gastronomía vayan a bares y restaurantes con el objetivo de comer gratis justificando que les iban a dar visibilidad en sus perfiles, algo que ha generado numerosas polémicas en los últimos meses.
"Prohibida la entrada a influencers. Por su comprensión, gracias", se puede leer en el letrero colgado en un cristal de ese restaurante. "¿Qué opináis de este cartel que han puesto en un restaurante? ¿Estáis de acuerdo o depende de influencers?", ha preguntado Soy Camarero. Entre las respuestas que se han dado están las siguientes.
- "Totalmente comprensible. Aunque habría sido más inteligente poner "Aquí no se hacen colaboraciones de ningún tipo. El que come, paga" y se ahorra posibles problemas legales".
- "Debían haber especificado '"De influencers que pretenden comer gratis'".
- "Pues que depende. Si lo que pretenden es ir a comer de gratis, fuera".
- "No sé si el derecho de admisión alcanza a prohibir entrar a una persona por su trabajo o intereses".
- "De acuerdo con el cartel, si van cómo anónimos claro que entran, para hacerse publicidad y no pagar prohibido".