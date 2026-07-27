Pelotazo de la 'Marca España': el triunfo en el Mundial dispara el 'poder blando' de nuestro país a niveles récord

Luis de la Fuente alza la Copa del Mundo junto a Rodri, MVP del Mundial, el 19 de julio de 2026, en Nueva York (EEUU), tras vencer a la selección de Argentina.

El fútbol ha vuelto a poner a España en la cúspide mundial, pero esta vez la jugada maestra se lee tanto en los libros de Historia como en los despachos de política exterior. El pasado 19 de julio de 2026, la selección española masculina firmaba una gesta histórica al proclamarse campeona del mundo por segunda vez, al vencer a la Argentina de Lionel Messi con un agónico de Ferran Torres en la prórroga, en el MetLife Stadium de Nueva York. Sin embargo, más allá de la hazaña deportiva, el triunfo ha devuelto la pelota al tejado de la diplomacia pública.

Un análisis firmado por Ángel Badillo, investigador principal del Real Instituto Elcano, se destaca cómo este éxito consolida al fútbol como el valor más seguro, potente y rentable de la proyección global de España y como eje de su "poder blando" (el soft power). ¿Y qué es eso del poder blando? Nada menos que la capacidad de un país para influir en las decisiones y comportamientos de otras naciones mediante la atracción y la persuasión, en lugar de la coerción o la fuerza militar. El deporte es fundamental en esto, como lo es la cultura.

No es únicamente una percepción de los aficionados. Según los Barómetros de la Imagen de España (BIE), citados por el tanque de pensamiento con sede en Madrid, el fútbol absorbe sistemáticamente la tercera parte de toda la cobertura que la prensa internacional dedica al país. Si se suma el resto de disciplinas deportivas, la cifra roza el 50% de las noticias sobre España en el exterior.

Además, el impacto digital ha sido inmediato: las búsquedas sobre "Spain" en Google se han multiplicado por más de tres en el último año (+250% interanual), alcanzando un pico histórico durante la semana de la gran final. Figuras como Unai Simón, Lamine Yamal, Rodri o Ferran Torres se han transformado en auténticos embajadores espontáneos que transmiten al mundo una imagen de excelencia, ambición y talento colectivo.

La hazaña llega, además, respaldada por datos deportivos aplastantes: la selección cierra el torneo acumulando 38 partidos sin perder -nuevo récord mundial arrebatado a la otrora poderosa Italia- y se convierte en el segundo equipo europeo, tras la Alemania de 2014, en ganar una Copa del Mundo en suelo americano.

De Lamine Yamal al PIB: un impulso de 44.000 millones

El éxito en el césped tiene además un reflejo directo en las cifras económicas. El sector deportivo en España mueve 44.839 millones de euros (un 3,28% del PIB) y sostiene más de 635.000 empleos directos e indirectos. Con el Real Madrid y el FC Barcelona posicionados como los clubes más valiosos del mundo según Forbes, la victoria de la Roja eleva la marca de LaLiga y refuerza su atractivo en mercados clave como el asiático.

Este nuevo ciclo triunfal -que suma el Europeo de 2024, el oro olímpico masculino en París, el Mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda y las selecciones de Nations League- coincide con un momento estratégico decisivo: la inclusión de la "diplomacia deportiva" en la Estrategia de Diplomacia Pública 2026-2028 y la cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2030, que España coorganizará junto a Portugal y Marruecos.

El reto, según concluye el análisis de Elcano, ya no pasa solo por ganar títulos en el terreno de juego, sino por saber traducir esta hegemonía deportiva en una influencia política, cultural y económica duradera con la vista puesta en 2030.