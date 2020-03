El mensaje de David Cantero sobre el coronavirus por el que muchos le están dando las gracias

La expansión del coronavirus está generando una sensación de caos entre muchos ciudadanos que están viendo con angustia las medidas que se toman tanto en España como en otros países.

Una situación de excepcionalidad que ha llevado a suspender clases y grandes eventos tanto culturales como deportivos con el fin de evitar la propagación del virus, que ya se ha cobrado miles de muertos en todo el planeta.

Por eso, los comunicadores que pueden hacer llegar su voz a grandes masas aprovechan para tratar de serenar a sus seguidores. Así lo ha hecho el periodista David Cantero, presentador de Informativos Telecinco, a través de su cuenta de Instagram.

En un mensaje grabado desde su teléfono móvil, Cantero ha hecho hincapié en la necesidad de que “en ningún caso nos contagiemos nosotros y contagiemos a otros a la vez” porque “eso colapsaría por completo la Sanidad”. “Y esto lo tenemos que pensar”, ha afirmado.

Por eso ha pedido “responsabilidad” y ha realizado la siguiente reflexión: “Puede que muchos tengamos que pasar esta especie de gripe rara, para la que no hay cura todavía, pero no puede ser que la pasemos todos a la vez. Si vamos cayendo poco a poco, todos los casos podrán ser atendidos de alguna manera”.

“De eso se trata”, ha dicho, “de aplicar la máxima responsabilidad colectiva e individual”. “Aquí ya no vale la política ni los colores ni tonterías”, ha proseguido Cantero, quien anima a la gente a tener paciencia en estas semanas de necesario “recogimiento”.

“De nada sirve el miedo y las falsas alarmas, la sensación de histeria”, ha agregado el periodista. “Pensad en esto con sensatez, porque la ignorancia, la desinformación, la falta de empatía, de solidaridad, son verdaderamente peligrosas en estas situaciones. Vamos a tomarnos todo con mucha más tranquilidad, no pasa nada. Siempre que mantengamos la calma y que no estemos enfermos 10.000, 50.000, 60.000 a la vez, porque no hay ningún sistema sanitario en el mundo que pueda asumir una situación así, ninguno, y eso que el nuestro es el mejor”.

“No colapsemos la sanidad”, ha pedido Cantero, que ha criticado “los recortes en Sanidad”. “Vamos a mantener todos la calma en las empresas, en los hogares, en la calle y hacer lo que se nos pida. Si hay que estar en casa 15 días, pues en casa 15 días”.