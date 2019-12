Cómo dormir mejor en los aviones

“Aunque te toque un asiento entre varias personas o simplemente odies viajar en avión o dormir en el vuelo, no temas. Lo mejor que puedes hacer es centrarte en tu estado mental. Sé consciente de los pensamientos que rondan tu cabeza y no te alteres antes de llegar al aeropuerto. Tómate un momento para tranquilizarte y disfrutar de todo el viaje, incluida la experiencia del aeropuerto, y da gracias por tener la suerte de irte de viaje (y dormir en un avión), porque hay muchas otras personas en el mundo que no pueden. La aplicación Inscape de meditación es mi favorita para conciliar el sueño cuando vuelo. Tiene una sección entera dedicada a quitarte el miedo a volar, para así tener una perspectiva más positiva y dormir profundamente de camino a tu próxima aventura”. ― Huston.