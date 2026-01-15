Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una "amenaza" de bomba a bordo obliga a un avión a aterrizar este jueves en Barcelona
Una "amenaza" de bomba a bordo obliga a un avión a aterrizar este jueves en Barcelona

Desde Aena aseguran que el aeropuerto "está operando con total normalidad". 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat

Un avión de la aerolínea Turkish Airlines, que tenía origen en Estambul (Turquía), ha tenido que aterrizar este jueves en el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, tras detectar una amenaza de bomba a bordo que ha obligado a activar la actuación de las fuerzas de seguridad, según ha trasladado la Guardia Civil a EFE

Protección Civil ha anunciado la activación del plan de emergencia Aerocat para seguir de cerca lo que ha calificado como "situación de riesgo" en el aeropuerto, que desde Aena han asegurado que "está operando con total normalidad". El avión, un Airbus A321 de la aerolínea turca que transportaba 148 pasajeros y 7 tripulantes, está siendo comprobado por las autoridades, que harán las investigaciones pertinentes. 

Tanto Aena, como los Mossos d' Esquadra, como los Bomberos de la Generalitat, como la Guardia Civil y la Policía Local, se encuentran en las instalaciones del aeropuerto y han asegurado que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso a su funcionamiento." 

El vuelo, que había despegado desde Estambul sobre las 09:22 horas, tras media hora de retraso, según Flight Radar, ha aterrizado en la capital catalana sobre las 10:57 horas, también con treinta minutos de retraso. La alarma ha sonado sobre las diez de la mañana y ha obligado al avión a desviarse y a volar en círculos durante unos 20 minutos antes de proceder a su aterrizaje.  

