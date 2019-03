Este viernes se cumplieron 50 años de la victoria de Salomé en Eurovisión con Vivo cantando y para conmemorar aquella edición, la cantante ha concedido una entrevista al diario El Mundo, en la que se despacha a gusto contra Massiel, la primera ganadora española en el festival de la canción.

España sólo ha ganado Eurovisión en dos ocasiones. La primera de ellas fue en 1968 cuando Massiel se alzó con el primer premio con La, la, la. Por este motivo, la edición de 1969 se celebró en Madrid y Salomé revalidó la victoria.

Sin embargo, no fue la única ganadora porque aquel año, por primera y última vez en la historia del festival, se produjo un cuádriple empate que le dio la victoria a Francia, Holanda, Reino Unido y España de forma simultánea.

“Por ello, Massiel se ha solido considerar la única ganadora española. ¿Le duele?”, preguntó el entrevistador a Salomé y su respuesta fue demoledora: “Para que me duela algo de alguien tiene que haber más categoría humana y artística. Delante de mí no se ha atrevido a ningunearme. A veces nos ponemos muy impertinentes...”.

Salomé también se mostró escéptica ante las declaraciones que Massiel ha dado en alguna ocasión sobre el duro precio que tuvo que pagar por haber ganado.

“Yo siempre la he visto muy contenta, no sé de dónde ha salido esa amargura ahora. Pues menos mal que ganó Eurovisión, porque ya me contarás si no qué éxito maravilloso ha tenido para que la recordaran hasta hoy... Yo no sufrí nada... Me lo pasé muy bien”, afirmó.