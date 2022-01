El engranaje detrás de la candidatura de Chanel para el Benidorm Fest

Benidorm se preparaba para una celebración este sábado con la final del Benidorm Fest . Sin embargo, el resultado que ha alzado a Chanel como ganadora del certamen para representar a España en Eurovisión no ha gustado a todos. Menos aún teniendo en cuenta que el público —tanto con el voto demoscópico (25%) como con el televoto (25%)— dio el triunfo a Tanxugueiras, seguida de otra de las favoritas de la noche, Rigoberta Bandini.

Se trata Miryam Benedicted , con la que coincidió cuando era coreógrafa de Tu cara me suena , programa de GestMusic (al igual que las galas del Benidorm Fest), y donde la ganadora del Benidorm Fest fue parte del cuerpo de bailarinas. Sobre su relación, Terrero contestó a los medios que llevaba cuatro años sin hablar con Benedicted y que ni siquiera conocía su opinión del festival.

“Es coreógrafa y yo bailarina y llevo en esto desde los 16 años. Ella ha trabajado con muchas candidaturas que han optado a Eurovisión y con otras personas de quienes no se ha hablado. Es que somos gente en la profesión y nos conocemos todos. De hecho, no hemos hablado de esto y no sé lo que piensa”, detalló en la rueda de prensa.