El episodio más surrealista que vivió una familia durante la comida de Navidad

Una vez unas chicas me pidieron ir al baño cuando estaba cerrando. Y bueno, me llamaron de la alarma diciendo que habia gente adentro del local.

Me quedé encerrada un viernes a las 23.45 en el la sala de lectura de la universidad



Se supone que a las 22 no queda nadie y menos ahí



No había celulares y ahí no había teléfono



Tuve que sonar la alarma de los bomberos