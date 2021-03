El estatuto del artista, realidad o utopía

Pero aun en el mejor de los casos, no podemos perder de vista que el estatuto no se puede entender como algo aislado de otras medidas fundamentales dentro del ecosistema del arte en España. Algunos ejemplo son una ley de mecenazgo que promueva la participación de capital privado, que del 1,5% cultural se asigne un porcentaje concreto al fomento de la creación artística contemporánea, la creación de una estructura de arbitraje especializada, la creación de un observatorio profesional estable, una política coordinada y eficiente de internacionalización del arte contemporáneo… Pues la realidad del mundo del arte contemporáneo en España es sumamente frágil y necesita de medidas que incentiven tanto su mantenimiento como su crecimiento en condiciones dignas.

Pero no podemos ser inocentes, hay que reconocer que, aparte de algunas medidas que venían a resolver problemas tan graves como la incompatibilidad de la jubilación con ingresos derivados de los derechos de autor —y todavía la materialización legislativa de esta medida concreta necesita mejoras—, en el fondo, todo el trabajo se centraba principalmente en una hoja de ruta esperanzadora, pero que si no se concreta a nivel legislativo no tendrá ningún valor.

Uno de los grandes déficits laborales en el estado español es la falta de regularización profesional y la precariedad del sector artístico. En febrero de 2017 la creación de la subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista fue un paso relevante, pues el mundo artístico —a través de sus asociaciones— pudo tener voz, como fue el caso de la Unión de Artistas Contemporáneos lo que me permitió participar y exponer nuestras reivindicaciones en junio de ese mismo año.

A principios de 2010, cuando elaboré la infografía que representa la complejidad de este ecosistema del arte —hasta el momento inexistente—, pretendí mostrar visualmente esta característica poliédrica que define al sector del arte, donde conviven tanto espacios como agentes de una enorme diversidad. El incorporar el prefijo “eco” y representarlo con una imagen tenía una intención reivindicativa para defender a todo el colectivo, al tiempo que posicionaba en el centro a la creación.

En la actualidad, los artistas en muchos casos no cobran por su actividad, mientras que todos los otros profesionales que intervienen, desde el transportista a la aseguradora, sí lo hacen. Esto no puede continuar, pues a lo único que lleva es a programaciones endogámicas y turbias en las que la creatividad no fluye con libertad y con la radicalidad que la contemporaneidad necesita, sino que domestica los comportamientos del ecosistema limitando los flujos innovadores y creativos.

Para que esto se comprenda, hay que hacer una gran labor pedagógica a nivel social y político. Un ejemplo de gran importancia es hacer comprender al legislador que mientras el artista está creando es un tiempo laboral activo, como no tiene ningún ingreso, para la administración pública no es considerado como tal. Por ello, desde mis tiempos como editor del Journal for Artistic Research (JAR) vengo utilizando los términos creación/investigación de forma conjunta, ya que la creación bien entendida es, en sí misma, investigación. Nadie cuestiona que un científico en su tiempo de investigación esté en activo, a diferencia de que estos suelen ser asalariados —en España el ámbito científico también se encuentra precarizado con becas interminables— con dedicación exclusiva, mientras que los artistas, en la mayoría de los casos, necesitan compatibilizar su trabajo con otra infinidad de ellos para poder sobrevivir.

Esta argumentación ha ayudado a hacer comprender la necesidad de respetar estos tiempos de creación/investigación y, en estas últimas jornadas organizadas en febrero por la Unión AC con el apoyo de Gabeiras & Asociados, ha encontrado una gran receptividad por parte de los representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incluirlo en las próximas modificaciones del régimen de trabajadores autónomos. De esta forma, se considera la posibilidad de que los artistas, durante el tiempo que no tengan ingresos o, cuando estos sean reducidos, puedan seguir dados de alta en la Seguridad Social sin mediar ningún pago (o mínimo) para pasar a pagar la cuota de autónomo solo en el caso de tener ingresos adecuados, de manera proporcional a estos.