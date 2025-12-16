Euromillones: resultado del sorteo de hoy martes 16 de diciembre

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 16 de diciembre de 2025, que cuenta con un bote de 17.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 14, 16, 40, 41 y 44, y las estrellas, formadas por los números 02 y 10. Además, El Millón ha premiado con 1 millón de euros al código WHM36806.

Resultado del sorteo de Euromillones

Combinación ganadora: 14, 16, 40, 41 y 44

Estrellas: 02 y 10

El Millón: WHM36806

Todos los que quieran jugar al sorteo de Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado, han de seleccionar 5 números de una tabla comprendida entre el 1 y el 50 además de dos números estrella comprendidos entre el 1 y el 12. Cada apuesta que realices tiene un precio de 2,50 euros. Además de jugar a Euromillones, si lo deseas, puedes participas en el sorteo de El Millón, en el que podrás optar a un premio de 1 millón de euros.

En los sorteos de Euromillones, el bote garantizado es de al menos 17 millones de euros, pero puede llegar hasta los 250 millones de euros. Para resultar ganador, es necesario acertar al menos 2 números o 1 número y 2 estrellas.

El sorteo del Euromillones se celebra semanalmente los martes y jueves a partir de las 21:00 h (horario peninsular), aunque en España podemos verlo media hora más tarde a través de Loterías y Apuestas del Estado.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo de Euromillones se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.