Catherine vive con su familia en el bosque y se enfrenta a los tribunales: "Mis hijos también tienen una cuenta bancaria en Australia"

Catherine Birmingham y Nathan Trevallion forman una pareja que ha decidido vivir en el bosque de Palmoli, en Italia, junto a sus tres hijos. Sin embargo, la justicia italiana tiene otros planes para la familia.

El tribunal de menores de L'Aquila ha suspendido la responsabilidad parental tanto de Catherine como Nathan y ha enviado a los tres menores a un hogar de acogida en el municipio de Vasto.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Il Centro, la justicia ha decidido apartar a los hijos de sus padres al entender que sus condiciones de vida, aparentemente aislados en un bosque, no son las adecuadas para el desarrollo de los menores.

No obstante, ante los tribunales, Catherine Birmingham ha asegurado que los niños cuentan con una red de protección económica y afectiva que asegura que puedan vivir en condiciones aceptables.

En ese sentido, la mujer ha explicado al juez que "siempre he trabajado con caballos", razón por la que vive en el bosque. No obstante, según Catherine, esa profesión se encuentra adaptada a los tiempos actuales. "Sigo impartiendo clases online y presenciales", ha argumentado.

Por su parte, Nathan Trevallion "se encarga de trabajar la tierra. A veces tiene ingresos trabajando con familias vecinas", ha destacado la esposa, señalando que algunos de esos trabajos son "la recolección de aceitunas y la producción de aceite".

En términos puramente económicos, Catherine ha subrayado que "mis hijos también tienen una cuenta corriente en Australia", una cuenta en la que "nosotros, pero también nuestros familiares, depositamos dinero para su futuro".

"Tengo cinco hermanas y mi madre que contribuyen de manera importante"

La mujer también ha destacado que "tengo cinco hermanas y mi madre que contribuyen de manera importante". Además, ha añadido que en Inglaterra, el país de procedencia de Nathan, "también tenemos una buena relación con el padre de mi marido", es decir, el abuelo de los tres menores.

Próximamente, el tribunal de menores de L'Aquila tendrá que decidir si los apoyos citados por Catherine Birmingham son suficientes o si los niños deberían continuar viviendo en el hogar de acogida de Vasto.