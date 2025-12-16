Asier Etxeandía da una auténtica lección sobre el fascismo de ahora: hace una importante comparación con el de antes

El actor vasco Asier Etxeandía, reconocido por sus papeles en Dolor y gloria o la serie de televisión Velvet, ha acudido este martes a La Ventana, programa de la Cadena SER, presentado por Carles Francino y ha hablado abiertamente no solo del fascismo, sino de esta corriente en la actualidad, dando una lección de importante escucha.

El pasado octubre el Centro de Investigaciones Sociológicas publicó que un 20% de los jóvenes españoles cree que la dictadura fue mejor que la democracia y que el 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos". La ola de reacciones fue gigantesca y lo que dicho Etxeandia serviría para concienciar a los jóvenes.

Todo comenzó a raíz de un comentario de Francino en el que le dejaba caer que "al paso que vamos, te van a ofrecer papeles de fascistas, pero no dle pasado, sino de ahora". Para el actor vasco, "hay mucho que hablar de los fascistas de hoy, creo que son peores".

"Antes se les veía venir"

Ha opinado que los fascistas de ahora "son peores completamente porque antes les veía venir, ahora van de que no, pero son peores todavía". Para él, una gran forma de darse cuenta del peligro del fascismo es "interpretándolo".

"Creo que tiene que, bueno, interpretar, yo cuento historias para que a la gente se le pongan los pelos de gallina, se conmueva y digan: hostia...", ha rematado el vasco.

Sobre Santiago Abascal

Sobre la mesa también se ha puesto la figura del ultraderechista y líder de Vox, Santiago Abascal. En este sentido, Etxeandía ha considerado en el citado programa que ese tipo de personas pueden resultar interesantes en materia de interpretarlos, aunque "no hace falta remarcar más su personaje, ya está en todos lados".

Etxeandía es uno de los protagonistas de la película Frontera, estrenada el pasado viernes, en el que interpreta a un Guardia Civil.