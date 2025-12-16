Un pescador de 53 años se enfrenta al pez gigante de 200 kg que respira fuera del agua: todos ansían su carne de alta calidad

Un pescador de 53 años llamado Roberto do Carmo ha logrado pescar en el río Marinheiro de Brasil un ejemplar de pirarucú, un pez gigante que puede llegar a alcanzar los 200 kg de peso y los tres metros de longitud.

En el caso del pirarucú capturado por el pescador, el pez tenía unos 2,5 metros de largo y 160 kg de peso. El pirarucú es originario de la cuenca amazónica y su gran tamaño y peso se debe a que ocupa la cima de la cadena alimentaria, nutriéndose principalmente de otros peces, crustáceos y pequeños animales acuáticos.

Más allá de las mencionadas características, uno de los aspectos que más llama la atención de este pez es que tiene la capacidad de respirar fuera de agua. Ello es posible debido a que cuenta con una vejiga natatoria adaptada que funciona de manera similar a un pulmón, lo que permite a la especie sobrevivir en entornos con poco oxígeno.

El pirarucú, cuyo nombre científico es Arapaima gigas, es muy apreciado por los consumidores, ya que su carne es de alta calidad. Además, tiene muy pocas espinas, crece de una forma bastante veloz y se adapta bien a la cría en estanques, lo que lo hace aún más atractivo para el comercio.

La importancia del pirarucú en la gastronomía y en la industria de la moda

El pez no solo es exitoso en el mercado interno sino también en términos de exportación. De hecho, se le conoce popularmente como el "bacalao del Amazonas". El pirarucú es uno de los pilares sobre los que se sostiene la gastronomía amazónica, formando parte de una amplia cantidad de platos.

Más allá de en el sector de la alimentación, el pirarucú también tiene gran importancia en la industria de la moda. La resistente piel de este gigantesco pez se utiliza para la fabricación de productos como bolsos, cinturones o zapatos.