Bonoloto: resultado del sorteo de hoy martes 16 de diciembre
El número ganador de la Bonoloto de hoy, martes 16 de diciembre de 2025 es el 02, 03, 13, 15, 31 y 44, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 0, con un bote de 900.000 euros.
Resultado del sorteo de la Bonoloto
- Combinación ganadora: 02, 03, 13, 15, 31 y 44
- Número complementario: 20
- Reintegro: 0
El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. Cada apuesta con 6 números seleccionados tiene un precio de 0,50€, y el mínimo para jugar es de 1€, es decir, que deberás realizar un mínimo de 2 apuestas.
Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal. Estas son las diferentes categorías de premios:
- Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación
- Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación
- Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %
- Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %
- Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros
Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.