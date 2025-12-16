Desesperación de una portera de 69 años por el plan vecinal de apoderarse de su apartamento: "¿Dónde voy a vivir?"

El problema del acceso a la vivienda no solo está presente en España. En Francia, concretamente en París, los porteros que están cerca de la jubilación y deben abandonar la portería que han habitado durante años tienen grandes problemas para encontrar un nuevo techo en la misma ciudad.

En concreto, se unen dos problemas: el elevado precio de alquilar una vivienda y el reducido salario que reciben estos trabajadores. Es lo que le ocurre a Radhia Ben Rabah, una portera de 69 años que muy pronto tendrá que abandonar la humilde portería en la que ha vivido en la capital francesa durante los últimos 25 años. "¿Dónde voy a vivir?", se pregunta.

En declaraciones al medio de comunicación francés Le Parisien, la mujer ha explicado que la asociación de vecinos que regenta el edificio en el que trabaja le ha comunicado que quieren convertir la portería en un local para bicicletas y cochecitos.

"Son amables, van a esperar hasta que cumpla 70 años. Después, no tendré otra opción, tendré que irme...", ha expresado Radhia Ben Rabah, quien padece un cáncer contra el que lleva varios años luchando.

"Los pobres no tenemos derecho a tener una pequeña vivienda en París"

Respecto a la búsqueda de una nueva vivienda, la portera de 69 años ha señalado que "busqué en agencias inmobiliarias, vi un estudio de 21 metros cuadrados por 800 euros, pero me pedían que ganara tres veces el alquiler. Pero yo no soy una mujer de negocios que trabaja en un banco...".

La mujer percibe unos 1.200 euros netos al mes, una cantidad que es insuficiente para vivir en la ciudad. Al borde de las lágrimas, Radhia Ben Rabah ha lamentado que "los pobres, como nosotros, no tenemos derecho a tener una pequeña vivienda en París".

"Yo he trabajado toda mi vida sin pedir nada. Ahora solo busco un pequeño rincón donde vivir y cuidarme, pagando un alquiler modesto", ha reclamado la portera.