El gesto más aplaudido de Jennifer Lopez en la toma de posesión de Joe Biden

Si la toma de posesión de Kamala Harris como vicepresidenta del nuevo gobierno de Joe Biden este miércoles es histórica, la actuación de Jennifer Lopez ha venido a confirmarlo. Kamala Harris es la primera mujer y la primera persona negra en ocupar ese puesto en Estados Unidos, y la cantante ha representado también a la América multicultural y multiétnica que sí tendrá la voz que no tuvo con Trump.

La artista ha aprovechado la ocasión para cantar This Land Is Your Land en español, y tras la actuación ha pronunciado unas palabras en representación de la comunidad hispanohablante: “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.