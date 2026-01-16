6 claves para entender lo qué está pasando en Minnesota

Minneapolis, situada en Minnesota, afronta desde hace varias jornadas ya una oleada de protestas tras el violento asesinato de Renne Nicole Good, quien murió asesinada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (conocido por sus siglas en inglés, ICE).

La situación es tal que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección de 1807, la cual permitiría al mandatario republicano desplegar en la zona al Ejército o federalizar la Guardia Nacional de un Estado para intentar, según ha defendido, calmar las aguas.

El asesinato de Renne Nicole Good: el punto de partida

La tensión estalló el pasado 7 de enero de 2026 tras el asesinato de una madre de 37 años, Renne Nicole Good, quien perdió la vida tras ser disparada por un agente (cuya identidad se desconoce) en un operativo de ICE contra la migración irregular.

Según defendieron las autoridades, los disparos se realizaron en defensa propia, aunque desde el estado de Minnesota aseguran que los agentes actuaron de forma injustificada, pues la víctima no suponía ningún peligro para ellos.

La mujer, quien tenía tres hijos que ahora se han quedado huérfanos de madre, era ciudadana estadounidense, según afirmaron dos fuentes federales a la cadena CBS. "Era extremadamente compasiva. Durante toda su vida se preocupó por la gente. Era amorosa, tolerante y afectuosa. Era un ser humano increíble", afirmó la madre de la fallecida, que se había mudado a la zona hace apenas un año desde Kansas City, al diario The Minnesota Star Tribune.

Según se puede observar en varios videos publicados y compartidos en redes sociales, la mujer se encontraba en un coche que bloqueaba parcialmente la calle, mientras que varios agentes de ICE se acercaban a ella. En un momento, los agentes tratan de abrir la puerta de la conductora, que rápidamente trata de escapar acelerando hacia la derecha.

Fue en ese instante cuando uno de los agentes, que trataba de bloquear el paso de Renne Nicole, comenzó a disparar hacia el asiento de la conductora, que finalmente terminó perdiendo el control del vehículo y estrellándose contra otro coche que estaba aparcado en el lugar—que como curiosidad se encuentra a apenas dos kilómetros de donde fue asesinado George Floyd—. Se trata del quinto fallecimiento relacionado con operativos migratorios en grandes ciudades del país, según recoge la BBC.

Flores y velas se ven en una vigilia en honor a Renee Nicole Good Getty Images

El papel del ICE

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU son los encargados de que se cumplan las leyes de inmigración y los que ejecutan el plan de Trump centrado en la deportación masiva de migrantes. De hecho, desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca, la administración republicana ha aumentado el presupuesto y objetivos del ICE considerablemente, ampliando en cierto modo su papel en el país, así como su poder.

El origen de esta agencia se remonta al año 2002, momento en el que nace como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002 como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Algunos de los poderes con los que cuentan sus agentes son, entre otros, la capacidad de arrestar a personas sospechosas de estar en el país de forma ilegal o irregular, o de arrestar a alguien si trata de impedir las actuaciones del ICE.

Desde la Constitución estadounidense se recoge que estas fuerzas solo pueden usar la fuerza letal "si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento". Sin embargo, en los casos que los agentes han utilizado dicho nivel de violencia de forma no justificada se ha tenido bastante consideración y nivel de indulgencia con ellos. Según afirma ProPublica, durante los primeros nueve meses de Trump en el poder se han producido más de 170 incidentes en los que los agentes han arrestado a personas en contra de su voluntad.

En total, tal y como afirma el propio gobierno dirigido por Donald Trump, entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de diciembre de 2025 se han deportado a unas 605.000 personas. Además, según sus propias cifras, cerca de 1,9 millones de personas se habrían marchado de forma voluntaria del país tras las campañas republicanas que animaban a ello.

Un agente de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza rocía gas pimienta en las caras de manifestantes Alex Kormann

La Ley de Insurrección que amenaza con invocar Trump

Tras estallar las protestas y el escándalo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la conductora se había comportado de forma "muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y que luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia". De hecho, la administración republicana llegó a calificar a la víctima como terrorista doméstica.

Las protestas y disturbios generadas por parte de los manifestantes que han salido a las calles a raíz del asesinato de la mujer han sido tal que el presidente estadounidense ha llegado a amenazar con invocar la Ley de Insurrección de 1807, pues considera que se trata de una "emergencia nacional".

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN", escribió el republicano a través de su red social.

Pero… ¿Qué es esta ley y por qué Trump amenaza con invocarla? Pues bien, la Ley de Insurrección de 1807 permite, entre otras cuestiones, que el mandatario estadounidense utilice personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos, es decir, que las tropas militares podrían (una vez invocada) ocuparse de tareas como sofocar los disturbios o incluso arrestar a migrantes.

Según estipula la ley, esta norma puede ser invocada cuando existan "obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales" contra el Gobierno que impidan la "aplicación" correcta de las leyes del país "por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales". Por ahora, Trump ya ha enviado a 3.000 agentes federales equipados con armas y máscaras hacia la zona.

En qué ocasiones se ha invocado anteriormente

Esta ley, aunque desconocida por muchos hasta ahora, se ha invocado ya anteriormente a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Uno de los ejemplos más recientes ocurrió en 1992, cuando el entonces presidente, George Bush, decidió utilizarla y envió a miembros en servicio activo de los marines, el ejército y a tropas de la Guardia Nacional para hacer frente a los disturbios masivos de Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a un hombre negro (Rodney King).

También la utilizó con anterioridad el mandatario Abraham Lincoln, cuando los estados del sur comenzaron a rebelarse en la Guerra Civil de EEUU, o el presidente Ulysses S. Grant, quien la invocó para solucionar la violencia racista por parte del grupo supremacista Ku Klux Klan. En total, según recoge el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, la Ley de Insurrección se ha utilizado unas 30 veces en la historia de EEUU.

El gobernador de Minnesota pide que se graben "las atrocidades del ICE"

Mientras que la administración de Trump ha decidido cargar contra la víctima y amenazar con invocar la Ley de Insurrección, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, ha pedido a la población que "grabe" todas las actuaciones del ICE, no solo con el objetivo de que todo el mundo las vea, sino también para tener pruebas de cómo suelen actuar sus agentes.

"Si veis a agentes del ICE en vuestro vecindario, sacad el móvil y grabad", ha pedido el demócrata, que busca crear "una base de datos de las atrocidades cometidas contra los habitantes de Minnesota" ante "futuros procesos judiciales".

Y es que, los ciudadanos han enfrentado también durante las protestas el uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, e incluso un agente del ICE llegó a disparar a un venezolano en una pierna, a una distancia relativamente corta de donde precisamente fue asesinada Renee.

Jimmy Kimmel ofrece sus premios a Trump si expulsa a ICE de Minnesota

Tras ver el interés de Trump por premios como el Nobel de la Paz, y ante las últimas actuaciones del ICE, el presentador y cómico Jimmy Kimmel ha ofrecido sus premios al republicano si acepta retirar a los agentes del ICE de Minneapolis.

"Tengo una oferta que creo que te va a resultar difícil de rechazar, pero solo si aceptas sacar al ICE de Mineápolis y devolverlos a los cuarteles que les corresponden. Estoy dispuesto a ofrecerte uno de los trofeos con los que me han honrado a lo largo de los años", ha asegurado durante uno de sus monólogos el cómico, que quiso bromear también sobre la reunión de Machado y Trump, diciendo que es algo "único" que el republicano le "arranque el Premio Nobel a alguien".

"Miren lo feliz que se le ve ¿Alguna vez has visto a alguien más feliz que él al ganar este premio? Y ni siquiera lo ganó", aseguró el mismo mientras observaba la imagen del mandatario con la medalla de la venezolana. "Habrá vuelto a su horrible despacho chupándolo como si fuera un chupete", dijo antes de pedir al de EEUU que "deje en paz a la gente de Minneapolis".