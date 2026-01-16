El nuevo negocio de Pep Guardiola y Sergio Busquets con los alquileres

A Pep Guardiola y a Sergio Busquets no solo les une ser estrellas del mundo del fútbol y exfutbolistas de leyenda del Barcelona y de la selección española. Ahora también les va a unir un negocio particular, el de los alquileres.

Según informa Europa Press, el actual entrenador del Manchester City y el recién retirado jugador del Inter de Miami tras toda una vida en el Barça han entrado en el accionariado de Alquiler Seguro Asset Market. Se trata de la entidad de Alquiler Seguro enfocada a la gestión de viviendas de alquiler asequible.

Según los registros de BME Scaleup citados por Europa Press, el actual entrenador del Manchester City ha llevado a cabo esta inversión a través de su sociedad 08022003 Limited. En el caso de Busquets, lo ha hecho recurriendo a Buga Seler, empresa de la que es administrador único.

Cada uno se ha hecho con el 14'21% del accionariado de Alquiler Seguro, un porcentaje que se mueve en un valor de mercado cercano al millón de euros en cada caso. Actualmente, la entidad alcanza un valor de casi 7 millones de euros en Bolsa.

Tanto Guardiola como Busquets se convirtieron en nuevos socios de la socimi de alquileres mediante un proceso de ampliación de capital de 5 millones de euros. La medida fue aprobada el pasado mes de mayo y se elevó a público ante notario con fecha del 31 de diciembre.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la entidad, junto a las dos estrellas del fútbol se ha incorporado como accionista con un 17% la empresa Ventu Europe, mientras que el 52,63% permanece en manos de Alquiler Seguro a través de su presidente, Antonio Carroza y la sociedad Aurica Growth.