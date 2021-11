El insólito comentario que dejaron en un restaurante de Sevilla al hacer un pedido

La llegada de plataformas con las que se puede pedir comida a domicilio ha cambiado la forma en la que los usuarios se relacionan con los restaurantes. Ahora, desde estas aplicaciones se pueden poner todo tipo de comentarios para que los cocineros tengan en cuenta a la hora de preparar el pedido.

Casi todos los usuarios suelen usar esta opción para informar de sus alergias, del punto de la carne o para decidir si tal plato lo quieren, por ejemplo, sin cebolla, con extra de cebolla o con triple de cebolla.

Lo que no esperaba un restaurante de Sevilla especializado en comida asiática es que alguien dejase un comentario de este tipo: “Por favor no tardéis mucho, mi suegra esta en casa y hasta que no coma no se va”.

Soy Camarero, la cuenta especializada en temas de hostelería que triunfa en Twitter, ha compartido parte del ticket en la que se puede leer la curiosa frase dedicada a la madre de su pareja.

El usuario ha compartido con ElHuffPost el ticket completo en el que se puede ver que la cuenta total asciende a 43,10 euros y que el pedido se realizó el pasado 12 de noviembre a la hora de comer, a las 15:35.