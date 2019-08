El Lagunitas Beer Circus se celebra en Madrid

Lagunitas, la cervecera craft de Petaluma (Califonia, Estados Unidos), traslada a Madrid su evento en el que combina los mejores números circenses con música en directo y cerveza fresca. El ambiente erótico-festivo impregna la celebración, así que prepara tu mejor disfraz. Ya lo avisan sus carteles ilustrados por un ojo inyectado en sangre: “see things you can’t unsee”. En cristiano: “ve cosas que no podrás dejar de mirar”.

¡El circo llega a Madrid! Aunque este no es un circo cualquiera... Está pensado para satisfacer a los más cerveceros. El Lagunitas Beer Circus desembarca en la capital española el día 28 de septiembre en horario de 18:00 a 22:00. Se ubicará en el Espacio Delicias, tras el Mercado de Motores, con un aforo máximo de mil asistentes.

Tras su paso por Londres, Seattle, Chicago y Petaluma, el Lagunitas Beer Circus se alzará por primera vez en España ¿Qué nos espera? Respecto al líquido, los asistentes tendrán la posibilidad de probar nuevas cervezas junto a la conocida gama regular: IPA, Little Sumpin’ Sumpin’ Ale y 12th of Never Ale.

En la edición londinense encontramos algunas curiosidades como Day Time (riquísima session IPA de trago lardo con solo 4% de alcohol) o Super Cluster (imperial IPA mega cítrica, híper fresca y con 8% de alcohol). Habrá un buen puñado de opciones para satisfacer todos los gustos. También sobresalen las cervezas oscuras. Otras ciudades disfrutaron de una stout con café o una barley wine envejecida en barrica.