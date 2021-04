El mensaje de un padre de un niño con síndrome de Down en defensa de David Suárez

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down.

A raíz de la polémica que generó su comentario, la Cadena Ser prescindió de su colaboración con el programa Yu, no te pierdas nada de Los 40 Principales, pese a no haberlo hecho en antena.

En su cuenta de Twitter, el humorista se defendió asegurando que no era su intención “herir a las personas con síndrome de Down”. Además, resaltó que siente repulsa hacia cualquier vejación que sufra una persona, subrayó que es cómico y que su género es el humor negro, y lo calificó de “género pedregoso” que “pone sobre la mesa todo aquello de lo que nadie quiere hablar”.

Tras conocer la noticia, un padre ha publicado este jueves un mensaje en Twitter que ya tiene más de 3.000 me gusta.

“Como padre de un niño con síndrome de Down, no me hace nada de gracia que se pida 1 año y 10 meses de cárcel y 3.000 € de multa a David Suárez por un chiste. No se puede tener la piel tan fina: una cosa es que no te rías, te parezca cruel y te quejes, otra encarcelar por ello”, ha publicado este jueves.