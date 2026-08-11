Una peli de espías: el truco del camión de 'catering' con el que evacuaron a Trump de Turquía ante la amenaza de Irán

El avión que transporta al presidente estadounidense Donald Trump llega al aeropuerto de Ankara (Turquía), de cara a la cumbre de la OTAN, el 7 de julio de 2026.

Parece el guión de una película de espías, pero no, es información oficial, de informes de inteligencia y testimonios de funcionarios gubernamentales, la que ha dejado al descubierto uno de los episodios de evasión táctica más inusuales en la historia reciente de la aviación presidencial de Estados Unidos.

Durante su reciente viaje oficial a Turquía con motivo de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de territorio turco mediante un plan de distracción diseñado para neutralizar un riesgo inminente atribuido a fuerzas vinculadas a Irán, según se ha desvelado esta madrugada.

El dispositivo de seguridad, coordinado entre su Servicio Secreto, el Departamento de Defensa y los mandos militares aéreos de Washington, transformó la partida del mandatario en un cuidadoso ejercicio de desinformación operacional. Exitosa, porque de todo ha pasado más de un mes. Mientras las cámaras de televisión registraban el abordaje del jefe de Estado al habitual jet gigante de la Fuerza Aérea, el republicano estaba siendo redirigido en secreto a una aeronave secundaria, mucho más discreta y, se entendía en ese instante, segura.

La secuencia en la pista: un intercambio fuera de cámara

La operación se desencadenó en el aeropuerto internacional de Ankara tras la conclusión de la cumbre defensiva. Según los pormenores recabados por medios como The Washington Post y The New York Times, la inteligencia norteamericana detectó una amenaza considerada altamente creíble contra la integridad del presidente en una región geopolíticamente sensible y adyacente a la frontera iraní. La zona, huelga recordar, está ardiendo desde que el 28 de febrero pasado EEUU, junto a Israel, atacó la República Islámica, una guerra que aún no tiene paz.

Para contrarrestar el peligro sin alterar de manera pública la agenda presidencial ni alertar a posibles observadores hostiles, los servicios de seguridad norteamericanos optaron por no suspender el vuelo programado, sino por dividir el traslado en dos trayectos paralelos.

El plan comenzó con una escenografía habitual. Frente a los periodistas acreditados y los equipos de grabación desplegados en el aeródromo, el mandatario ascendió por la escalinata principal del histórico Boeing 747 pintado en tonos azul celeste y blanco, el conocido popularmente Air Force One. Sin embargo, una vez en el interior de la nave y lejos de las miradas del público, el giro fue radical.

En cuestión de minutos, Trump fue conducido hacia una sección de acceso restringido en la parte posterior o inferior del avión, no queda claro. Allí descendió mediante un vehículo utilitario de servicio en pista -un camión elevado de catering utilizado para cargar el suministro de alimentos de la cabina- que sirvió para ocultar su desplazamiento por la pista de aterrizaje.

El vehículo trasladó al presidente hasta un Boeing C-32A, un avión militar de menor envergadura basado en la estructura del Boeing 757, empleado habitualmente para el transporte del vicepresidente JD Vance, miembros del gabinete o altos mandos de las Fuerzas Armadas. La nave secundaria despegó de inmediato de la capital turca sin llamar la atención de las plataformas de rastreo público.

Periodistas a oscuras y persianas bajadas

Mientras el C-32A tomaba rumbo al espacio aéreo europeo llevando al presidente a bordo, el Boeing 747 principal emprendió el vuelo transportando a la comitiva de prensa internacional, personal de apoyo técnico y diversos asesores de la Casa Blanca que estaban convencidos de viajar junto al jefe del Ejecutivo.

Durante el trayecto, los tripulantes del avión señuelo dieron instrucciones estrictas al contingente de reporteros para que mantuvieran bajadas las persianas de las ventanillas de la cabina de prensa. Aunque este tipo de medidas de opacidad se aplica ocasionalmente en zonas de conflicto o durante maniobras nocturnas específicas, la insistencia de la tripulación generó suspicacias entre los comunicadores a bordo. De ahí han venido las preguntas posteriores y, a la postre, la exclusiva de los dos diarios. Todo nace con un periodista escamado.

No fue sino hasta más tarde cuando el propio mandatario se refirió al episodio con su estilo habitual al ser consultado por los periodistas sobre las restricciones impuestas durante el cruce transcontinental. "Probablemente estábamos en un vuelo peligroso. Pero si a mí me pasa algo, ustedes se van conmigo, ¿no?", comentó el mandatario ante las preguntas sobre las medidas de aislamiento en la cabina. Sin más.

"Probablemente estábamos en un vuelo peligroso. Pero si a mí me pasa algo, ustedes se van conmigo, ¿no?"

Ambas aeronaves volaron hacia el oeste sobre el continente europeo con destino a la base aérea de RAF Mildenhall, una instalación clave de la Real Fuerza Aérea británica utilizada por las fuerzas estadounidenses en Suffolk, en Reino Unido.

El presidente de EEUU, Donald Trump, al bajar del Air Force One para abordar el nuevo Boeing, obsequio de Qatar, a la vuelta de la cumbre de la OTAN, el 8 de julio de 2026 en Mildenhall. Win McNamee / Getty Images

El reencuentro en la base de Mildenhall

El avión militar C-32A que transportaba en secreto a Trump aterrizó en la instalación británica con escasa diferencia de tiempo respecto al Boeing 747 señuelo. Para completar la maniobra de camuflaje y mantener la apariencia de continuidad institucional, el neoyorquino fue trasladado de nuevo y de forma confidencial al interior del jet principal, antes de que se abrieran las compuertas oficiales.

A las 22:56 hora local, los informadores que aguardaban en la pista británica observaron a Trump descender por la escalinata del Boeing 747. El presidente hizo un saludo con la mano a la prensa presente, evitó hacer declaraciones directas en la pista y se dirigió a saludar a un grupo de efectivos militares estacionados en la base.

Posteriormente, Trump realizó un recorrido por otra de las aeronaves de la flota oficial antes de continuar con su itinerario programado, cerrando así un capítulo de alta tensión operativa que se había mantenido bajo reserva estricta durante semanas.

El trasfondo logístico: la disputa por la flota presidencial

La utilización del antiguo Boeing 747 como elemento señuelo en Ankara se produjo en un contexto de intenso debate mediático y político en Washington en torno a los medios de transporte de la Presidencia.

Durante el viaje a la cumbre de la OTAN, la administración estadounidense había estrenado internacionalmente un nuevo Boeing 747-8, un avión de gran tonelaje facilitado por el gobierno de Qatar. El uso y la adaptación acelerada de esta aeronave regalada habían suscitado interrogantes entre legisladores y analistas sobre los costos de reequipamiento y los protocolos de ciberseguridad necesarios para garantizar las comunicaciones cifradas del comandante en jefe.

Antes de despegar de Ankara hacia territorio británico, el propio mandatario había publicado un mensaje en la red social Truth Social en el que justificaba el uso del modelo anterior. Afirmó que utilizaría el clásico avión de color azul celeste "por los viejos tiempos" en su trayecto hacia la base militar en Reino Unido. Explicó que el nuevo aparato de origen qatarí realizaría una escala en la misma instalación militar para que las tropas estadounidenses allí destinadas pudieran inspeccionar el aparato. Sin embargo, las revelaciones posteriores demuestran que se ocultaba todo un plan de distracción.

La sombra de Teherán y el deterioro de la seguridad

El despliegue de una maniobra de este nivel refleja la gravedad de las evaluaciones de riesgo que maneja la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en relación con Irán. Las tensiones entre Washington y Teherán se han mantenido en un punto crítico tras una serie de enfrentamientos indirectos, sanciones económicas severas y operaciones militares en Oriente Medio. Dirigentes e instituciones iraníes han reiterado en diversas ocasiones sus advertencias contra altos cargos estadounidenses en retribución por acciones bélicas del pasado, incluyendo la eliminación del general Qasem Soleimani en enero de 2020.

Turquía, al compartir una extensa frontera terrestre con la República Islámica de Irán, representa un entorno operativo complejo para los servicios de protección estadounidenses. La proximidad geográfica y la presencia de redes de influencia regional incrementan la vulnerabilidad de las comitivas oficiales, obligando al Servicio Secreto a aplicar tácticas de contingencia propias de zonas de combate activo.

Expertos en seguridad nacional señalan que la detección de un riesgo creíble en Ankara habría activado de inmediato los protocolos de máxima dispersión, los cuales priorizan la incertidumbre sobre el paradero real del objetivo por encima de las rutinas de protocolo diplomático.

Hay antecedentes... y debate

Aunque la evacuación de un presidente mediante un camión de suministro de comida resulta insólita, la utilización de aviones de distracción cuenta con antecedentes documentados en la historia de la Casa Blanca.

El caso más similar al ocurrido en Turquía tuvo lugar en marzo del año 2000, cuando el presidente Bill Clinton realizó una breve visita a Islamabad. En aquella ocasión, debido a las preocupaciones sobre la presencia de sistemas de defensa aérea o ataques con misiles en territorio pakistaní, Clinton voló a bordo de un pequeño avión ejecutivo sin marcas gubernamentales, mientras que el Air Force One tradicional fue enviado por una ruta distinta para acaparar la atención de los radares y de la prensa.

De igual forma, durante las visitas de sorpresa a tropas en Irak o Afganistán por parte de las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, la Casa Blanca recurrió a despegues nocturnos sin luces de posición, apagones de transpondedores y restricciones severas de comunicación para evitar que las aeronaves fueran rastreadas desde tierra.

Tras la difusión de los detalles de la operación en Ankara, la administración estadounidense no desmintió la veracidad de la maniobra de sustitución. En una declaración oficial distribuida a los medios de comunicación, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, justificó el uso de tácticas avanzadas de protección ante el entorno de amenaza al que se enfrenta el liderazgo del país. "Como el presidente ha señalado recientemente, existen numerosos enemigos de Estados Unidos que mantienen sus objetivos fijados en él. Por esa razón, utilizamos todas las herramientas y protocolos a nuestra disposición para hacer frente a esas amenazas y garantizar la seguridad del personal", señala.

No obstante, el episodio ha reabierto el debate en los círculos periodísticos de Washington sobre el papel de la comitiva de prensa (press pool) que acompaña al mandatario. Históricamente, un grupo reducido de reporteros, fotógrafos y camarógrafos viaja a bordo del avión presidencial para garantizar la cobertura continua de las actividades del jefe de Estado, actuando también como testigos presenciales en caso de una crisis nacional.

El hecho de que el equipo de prensa viajara en un avión señuelo que potencialmente podía ser blanco de un ataque dirigido contra el presidente ha generado inquietudes sobre los límites entre la protección operacional y la seguridad de los civiles que integran la comitiva oficial.

Analistas de aviación y defensa coinciden en que, a medida que las capacidades de rastreo en tiempo real y la tecnología de misiles avanzan, la aviación presidencial estadounidense se verá obligada a incrementar el uso de técnicas de camuflaje y engaño electrónico en sus desplazamientos por regiones de alto riesgo.