"En momentos así sabemos unirnos y sostenernos": Shakira, Maluma o Sebastián Yatra mandan sus fuerzas a Colombia

Colombia tembló en un desastre histórico este lunes. Un terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes buena parte del país y ha dejado, según el último balance disponible, al menos 132 muertos y más de 570 heridos, unas cifras que han llevado a las autoridades a calificarlo como "desastre nacional".

El sismo comenzó a las 07:34 hora local, con epicentro en San José del Palmar en el departamento del Chocó, a 103 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico Colombiano. No obstante, la intensidad del temblor hizo que pudiera sentirse en buena parte del centro y oeste del país, en zonas como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Manizales y Popayán, que ahora se encuentra en la ardua tarea de buscar supervivientes.

La tragedia, que ha asolado el país, ha puesto en alerta también a los colombianos que se encuentran fuera y, entre ellos, a numerosos rostros conocidos como Shakira, Maluma, Camilo Sebastián Yatra, quienes se han apresurado a publicar un mensaje de apoyo en sus redes sociales.

La de Barranquilla, que se encuentra preparando su residencia europea Las mujeres ya no lloran en Madrid que comenzará el próximo 18 de septiembre y se extenderá hasta por 10 fechas en la ciudad, ha mandado un mensaje de "unión" a todos los colombianos.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", ha comenzado diciendo Shakira. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible", ha añadido. Además, ha compartido varias publicaciones de Cruz Roja Colombia en las que se detalla cómo se puede donar dinero o ayudar a las víctimas y zonas afectadas.

"Vamos a ayudar": los mensajes de Sebastián Yatra y J Balvin o la iniciativa de ayuda de Maluma

El mensaje de Shakira no ha sido el único y otros compatriotas como Maluma o Sebastián Yatra también ha querido mandar su mensaje de ánimo y han manifestado su voluntad de ayudar en lo que puedan a los afectados por esta catástrofe natural.

"Sé que pasó hace muy pronto y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas", ha escrito Camilo, quien ha detallado que ha estado en contacto con amigos cercanos que estaban en el país: "Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor".

J Balvin, por su parte, ha compartido en sus stories varias imágenes desoladoras del terremoto y ha mandado "mucha fuerza" a su país antes de anunciar: "Vamos a movernos de una pa ayudar".

Por su parte, Maluma, quien ha pedido al igual que sus compatriotas "fuerza y unión", ha abierto a través de sus empresas y organizaciones como el restaurante Casa Eterna y de su Fundación el Arte de los Sueños en Medellín la recogida de alimentos no perecederos, productos de aseo, pañales, medicamentos y otros elementos esenciales para las víctimas.

Sebastián Yatra, así como la actriz Juana Acosta, también han compartido vías de ayuda a través de ONG y teléfonos oficiales de contacto de emergencia. "Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos", ha escrito el cantante junto a tres iconos de corazón con los colores de su país.