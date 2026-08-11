La reivindicación de Antonio Banderas por lo que está viendo: "Vivimos en un mundo muy complejo, muy confuso"

El actor Antonio Banderas ha reivindicado la cultura y la educación durante una entrevista con Europa Press a raíz de su 66 cumpleaños, que celebró este lunes durante la gala Starlite Occident en la que el malagueño disfrutó de una sorpresa junto a los asistentes al recibir una gran tarta y el cumpleaños feliz cantado por Plácido Domingo.

Banderas, en esa conversación publicada en los perfiles de redes sociales de la agencia, explicaba que "vivimos en un mundo muy complejo, muy confuso, muy duro y muy violento".

"Reflexionando un poco sobre lo que está ocurriendo con las altas tecnologías, que naturalmente aportan mucho a la vida de las personas, también tienen unos aspectos negativos y unos efectos secundarios que todavía no sabemos cuáles van a ser", aseguró el actor malagueño.

Banderas apuntó que "se está produciendo por ejemplo una pérdida de déficit de atención muy grande en la gente joven". "Ya no se lee, si no que se buscan esos pequeños orgasmitos rápidos y directos que te dan el bucear en plataformas como Instagram o TikTok, que ofrecen cosas muy rápidas que no dejan mucho poso", argumentó el actor.

Sin embargo, añadió que por ejemplo "un libro es otra cosa". "El papel y el olor a papel deja algo que dura toda una vida", comparó el que fuera ganador del Goya al Mejor Actor Protagonista en 2019 por su película Dolor y gloria.

Por ello, Banderas reconoció que es un gran defensor de la cultura: "Soy un defensor a ultranza de la cultura porque creo que la cultura aporta y la educación en general. Nos enseña a saber quiénes somos, no solamente a nivel individual sino también a nivel colectivo".

El actor, sobre su carrera profesional, ha reconocido que se encuentra en un buen momento porque "el teatro está funcionando, que ahora mismo es el proyecto más fuerte, y estamos obteniendo unas críticas muy bonitas con la película Tony, que se estrena el 15 de agosto en Estados Unidos y estamos trabajando en la promoción".