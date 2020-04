El 'New York Times' compara a España con Portugal respecto al coronavirus y el resultado es para llorar

El prestigioso diario estadounidense The New York Timesdedica este martes un extenso reportaje a analizar las razones por las que el coronavirus se ha extendido tan rápido por el país y saca una conclusión principal: el Gobierno de Pedro Sánchez no actuó con presteza.

De hecho, en el artículo se asegura que el caso de España se ha convertido en “un doloroso ejemplo de la tendencia de un gobierno tras otro a ignorar las experiencias de los países donde el virus ya golpeó”.

En un momento del análisis, el rotativo traza una comparación entre España y Portugal, “el vecino principal al que le ha ido mucho mejor”. El texto asegura que pese a compartir una extensa frontera, Portugal ha superado recientemente las 200 muertes por coronavirus, justo cuando España llegaba a las 10.000.

The New York Times destaca que ambos países coinciden en que tienen un líder de Gobierno socialista en minoría. Pero subraya que, en Portugal, António Costa ha visto cómo los políticos de la oposición cerraban filas en torno a él.

En cambio, dice el New York Times, en España no se ha dado esa solidaridad ni siquiera entre regiones. Y subraya que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo un llamamiento a la solidaridad con Madrid que no tuvo apenas repercursión.

“Eso no condujo a un cambio significativo de equipos médicos de otras regiones, ni hubo ningún seguimiento de su sugerencia de que los pacientes de Madrid podrían ser trasladados a regiones menos afectadas”, se explica.

“Por el contrario, el gobierno de Francia ha estado evacuando a algunos pacientes en un tren de alta velocidad desde París y otras regiones saturadas”, subraya el periódico.

En este sentido, en el artículo se asegura que “sin duda” la respuesta del gobierno al virus se complicó por la “naturaleza difusa” del sistema político español, dividido en 17 regiones que han ido ganando cada vez más autonomía desde la muerte de Franco.

“Tampoco ayudó que la emergencia llegase con un nuevo y frágil gobierno de coalición, el primero de España”, se añade.

“La brecha entre la toma de decisiones regionales y nacionales también alentó a muchos residentes adinerados de Madrid a correr a sus hogares junto al mar, una vez que se cerraron todas las escuelas de Madrid, a riesgo de propagar un virus que ya estaba firmemente arraigado en la capital de España”, dice el New York Times.