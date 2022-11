El palo de Darias a Ayuso en el Consejo de Ministros: con dos gráficos retrata el caos sanitario en Madrid

El Gobierno contraataca. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de “señalar” a los profesionales sanitarios por el caos en los centros de urgencias extrahospitalarias y de no dotar al sistema del número necesario de médicos de familia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Darias ha subrayado que el Ejecutivo va a estar “siempre” al lado de los trabajadores y no del lado de quien les acusa. “El Gobierno está trabajando para reformar las capacidades del sistema de salud y revirtiendo los recortes que el PP hizo en su etapa de campaña”, ha señalado.

Además, Darias ha criticado que la Comunidad de Madrid sea la única que haya disminuido su oferta de puestos de medicina de familia (un -2% con respecto a 2010), mientras en el conjunto del Estado el incremento sea del 36%. ”¿Alguien entiende que siendo esta especialidad una de las más deficitarias, Madrid no siga la estela de todo el sistema de salud y vaya a la contra. En Sanidad no sólo hay que gestionar, hay que planificar. Y cuando hay un conflicto hay que tender puentes, no echar gasolina”, ha subrayado la ministra.