El perro es el mejor amigo del ser humano... ¿o lo es el gato?

Siempre se ha afirmado que el perro es el mejor amigo del hombre. Sin embargo, en una ocasión escuché decir que un perro es como un hijo que, para ser feliz, necesita de nuestros juegos y protección; mientras que un gato es el amigo del alma, aquel que nunca te negará su compañía. A quién lo dijo no le faltaba razón.

“No lo entiendo —le preguntaba un perro a su amigo, el gato, en un relato que leí hace tiempo—. Es curioso el humano. Nuestro amo nos da de comer y nos quiere a los dos por igual, pero en cambio nos trata de manera diferente. A mí me da cariño, me tira la pelota y me saca a la calle, pero no me deja que le muerda mientras jugamos. Contigo —añadió— no pasea, sin embargo, te acaricia, te hace ronronear y se deja morder y arañar mientras jugáis...”.

Los perros y los gatos son muy diferentes en cuanto a conducta y a necesidades básicas. En ocasiones, los propietarios, por desconocimiento, tratan a sus mascotas de manera similar y esperan de ellos un comportamiento que se ajuste a unas pautas de convivencia básicas, iguales para ambos. Con ello pasan por alto factores importantes como la especie, las experiencias anteriores vividas por el animal —especialmente si su llegada a casa ha tenido lugar en una etapa adulta—, su salud, la existencia de otras mascotas en la familia, la presencia de niños, etc.

El perro fue el primer animal en ser domesticado y, desde entonces, su existencia ha corrido paralela a la del humano. Este pasado común ha forjado en él un modelo de conducta basado en la confianza plena hacia su amo. La docilidad de los perros, que los lleva a acatar cualquier orden que le dé su dueño, incluso hasta el punto de poner en peligro su propia vida, se remonta, pues, a su patrón evolutivo. Debido a ello, un perro siente veneración por su amo, al que considera su protector, un sentimiento similar al que sentiría un hijo hacia su progenitor.