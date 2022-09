El polvorín fiscal: los barones del PSOE se suman a la contienda

La batalla fiscal se recrudece. Los anuncios son tantos y afectan a tantas administraciones que muchos ciudadanos pueden llegar a perderse, tal y como admite en privado un histórico parlamentario. Comenzaron las comunidades del PP promulgando bajadas de impuestos, continuaron desde Moncloa avanzando subidas a quienes más tienen y ahora los barones del PSOE buscan su hueco en la contienda, conscientes de que ellos también se enfrentan a las urnas, en mayo del próximo año.



Los modelos iniciales planteados por los dos bloques han quedado desvirtuados. A saber, el PP planteaba bajar impuestos incluso a los que más tienen, y de ahí la eliminación del impuesto de patrimonio por ejemplo en Andalucía, mientras el PSOE lo que exigía es un “esfuerzo a los ricos” y crear lo que denominan un escudo social en tiempo de crisis. Pero este martes y solo días después de hacerse la foto con Pedro Sánchez, Ximo Puig, uno de los grandes barones socialistas, se descolgó enarbolando la bandera de la bajada de impuestos. Y provocó un nuevo terremoto político.



El presidente valenciano aseguró que su plan es distinto al andaluz o al madrileño. “Populismo fiscal, no. Progresismo fiscal, sí”, defendió, para a renglón seguido plantear una ambiciosa reforma que beneficiaría a 1,3 millones de ciudadanos, el 97% del total de su comunidad. “A las grandes fortunas, no”, quiso precisar. Pero ya entonces la polémica era enorme. Prácticamente en paralelo, en rueda de prensa en el Congreso, Patxi López mostraba el malestar del Grupo Socialista. “Las competencias a la baja no me gustan”, dijo. Deflactar “no es un buen invento”, añadió, “ya que trae consigo menos ingresos”.



“Responsabilidad”, enfatizaron desde el Ejecutivo, que aún tiene que detallar su hoja de ruta entre el batiburrillo de anuncios autonómicos. El malestar con Puig era también evidente en Moncloa. “Cada vez que hablamos de rebajar impuestos está el debate de qué recortar. Y este Gobierno no quiere recortar derechos y prestaciones”, afirmó Isabel Rodríguez, la portavoz del gabinete. El Ejecutivo presentará en los próximos días un paquete fiscal “para que no paguen los de siempre, para que aquellos que más tienen contribuyan”.