En esta session 53, Shakira se despacha contra el exjugador del Barcelona y padre de sus dos hijos y contra la nueva novia de éste, Clara Chía. “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, dice en un momento del tema.