El reto cubano: sobrevivir con 30 euros al mes

Roberto Anania / EyeEm via Getty Images

Y no es de extrañar porque allí el trabajo al igual que el dinero es escaso. No nos equivoquemos: Cuba es un país muy rico, sólo que la riqueza la ven unos pocos que Castro agració en su momento. El resto es gente que sobrevive con empleos casi siempre mal pagados.

David Silverman via Getty Images

Por eso no es de extrañar que las calles estén repletas de personas intentando conseguir alguna moneda más que llevarse a casa ese día. Algunos turistas lo llaman ‘trapicheos’, pero realmente lo que hay es un ‘saber ganarse la vida’.

Un ejemplo de esto son los taxis ‘ilegales’. Están casi siempre llenos de natales que pagan la cantidad establecida (entre ellos) de 10 CUP por trayecto, sin importar el destino. Sin embargo, aprovechan con el que ven de fuera para intentar ganarse un poco más al pedir un CUC, a pesar de que muchos no caen en la trampa (aunque la suerte suele darle algún que otro guiño al día). Un peso cubano convertible es un precio insignificante para nosotros, pero que al taxista le equivale a algo más que dos viajes de sus patriotas. ¿Trapicheo o saber ganarse la vida? Eso sí, si se negocia el precio, acaban por aceptar el mismo importe porque mejor tener 10 CUP en mano que ver al extranjero alejarse para montar en el vehículo de otro compañero.

Cuba es consciente. Lo sabe. Y por eso lo intenta “calmar” otorgando unas ayudas que se conocen como ‘boletos para las Bodegas’. Para ser exactos, bodega es la palabra del establecimiento donde dan una serie de productos subsidiados de primera necesidad como son el arroz, la leche, huevos o pan. Pero no pensemos que con esta ayuda tienen todo resuelto. La bolsa con alimentos que reciben presentando primero una cartilla dada por el gobierno (el famoso boleto) sólo la consigue una parte de los cubanos. Y tampoco es suficiente para alimentar todas las bocas de una familia. Volvemos entonces a buscar suerte en la calle con los turistas. ¿Trapicheo o saber ganarse la vida?

Roberto Machado Noa via Getty Images

Aunque no hay que obviar que el hecho de no tener una despensa llena implica también tener la botella vacía. El cubano ―literalmente― vive con la botella en la mano. Ya puede ser con tres gotas, estar a medias o recién rellenada, pero nunca falta el ron en Cuba. ¿Cómo pagan el famoso alcohol de su tierra? Fácil: no lo pagan, lo elaboran ellos mismos.