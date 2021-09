El tremendo repaso en Geografía que triunfa en Twitter tras la erupción del volcán en La Palma

La erupción de un volcán en La Palma es la gran noticia medioambiental de los últimos años y todos los medios de comunicación del país se han centrado en informar de ello.

Miles de personas están pendientes minuto a minuto de este evento tan impactante por su belleza como dramático por la cantidad de personas que han perdido su hogar a causa de la lava que corre por las calles.

Muchos usuarios en redes sociales están confundiendo localidades y la cuenta Historia en Meme ha dejado dos tuits con algunos consejos para no equivocarse a la hora de hablar del volcán de La Palma y no equivocarse con Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria.

“Con lo del volcán me he dado cuenta de que algunos van regular de Geografía y se hacen un lío con La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Por eso os he hecho esta chuleta, para que los escasos conocimientos de geografía no os impida ser vulcanólogos expertos”, ha escrito.

Junto al texto ha compartido una ilustración en la que se puede leer: “La Palma, cuyo nombre histórico es San Miguel de la Palma, es una isla del Océano Atlántico perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad y municipio, capital de la isla de Gran Canaria. Las Palmas es una provincia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y hay otra ‘Palma’ en las Islas Baleares. Palma (conocida como Palma de Mallorca), es una ciudad y municipio español, capital de la isla de Mallorca”, se puede leer en la imagen.