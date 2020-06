Enrique Bunbury apoya una controvertida decisión de Trump y la lía al compartir una imagen

Enrique Bunbury ha sido uno de los nombres propios del último fin de semana. El vocalista de Héroes del Silencio sorprendió a todos con la publicación de una imagen el pasado sábado.

El músico se unió en sus redes sociales a las protestas digitales contra Bill Gates al colgar una imagen del cartel de la campaña anti-Gates.

Un día más tarde, el vocalista de Héroes del Silencio repasó en una entrevista concedida a la Revista GQ México su punto de vista y respondió a si se pondría una vacuna que incluyera un microchip.

“No, y no tengo dudas al respecto porque yo soy una persona totalmente sana que no tiene la necesidad de….Mira, no tengo miedo, la situación actual se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Y yo, no tengo miedo”, aseguró.

Bunbury se mostró a favor de la libertad médica a la hora de decidir si quiere ponerse una vacuna o no. “Es un tema muy importante que la gente no está valorando, que el ciudadano y su médico son quienes deben tomar decisiones. Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso, no es recomendable, no sé a quien se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta”.