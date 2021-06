¿Es la ropa usada el nuevo plástico?

Antes de leer este artículo, te propongo un pequeño ejercicio: mira en tu armario y separa las prendas de ropa que no te has puesto desde hace 12 meses. O en los últimos años. Antes de ponerme a escribir confieso que he separado cuatro camisetas, un jersey, dos camisas, unos pantalones de pinza, una americana y todas las corbatas. ¿Me las volveré a poner algún día? Excepto la americana, que me conviene tenerla por si acaso, el resto… reconozco que no. ¿Qué hago con lo que me sobra?

Las prendas de ropa, complementos, zapatos y textil de hogar que ya no utilizamos y de los que nos desprendemos son un residuo que se debe gestionar. Pero se ha convertido en un problema global: el consumo de ropa ha crecido de forma acelerada —en los últimos 15 años se ha duplicado el número de prendas vendidas en todo el mundo—, sin embargo su vida útil es cada vez más corta —en 15 años se ha reducido un 20%—. La industria del fast fashion, con precios muy bajos y ropa de poca calidad y durabilidad, ha contribuido a ello y los consumidores no somos conscientes de las consecuencias ambientales que genera este residuo, tanto en su fabricación como en su gestión final.