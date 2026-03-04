Pablo López, CEO de Silbon: "Es muy fácil criticar que la gente compra solo barato, pero la gente que gana 1.000 euros al mes no puede ser sostenible"

El consejero delegado de Silbon, Pablo López-Carmona, ha estado en el podcast de 'Estilo, Vida y Creatividad', donde ha reclamado un enfoque "realista" sobre el consumo en el sector de la moda, con un enfoque en los clientes. “Es muy fácil poner la crítica en que la gente compra solo barato, pero la gente que gana 1.000 euros al mes no puede ser sostenible”, afirma. Para el directivo, el debate sobre sostenibilidad no puede desligarse del poder adquisitivo y de las decisiones institucionales que condicionan el mercado.

Y es que, según defiende en el podcast, la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en el consumidor, pues, según defiende este, las administraciones tienen un papel clave a la hora de “apoyar ciertos proyectos o complicar a otros que campen a sus anchas haciendo barbaridades”. En este sentido, cree que el impulso a una industria más responsable requiere medidas estructurales que favorezcan a las marcas que apuestan por la calidad, la producción de cercanía y la durabilidad de las prendas.

Desde su fundación hace casi 17 años, Silbon ha apostado por una moda masculina de corte clásico y atemporal. Según su CEO, esta filosofía ha sido sostenible “casi sin saberlo” desde el inicio, al centrarse en prendas que no pasan de moda y que pueden utilizarse durante años. “No hay nada más sostenible que la ropa que se use mucho y que no se desfase”, subraya.

La compañía también ha implementado iniciativas como la recogida de ropa usada para reintroducirla en el circuito y dar “varias vidas a miles de prendas”. Además, más del 40% de su producción se realiza en la Península Ibérica, una apuesta por la cercanía que, según López-Carmona, forma parte del compromiso de la marca con su entorno.

El directivo reconoce, no obstante, que el mercado español sigue siendo muy sensible al precio. “La mayoría va mirando precio”, admite, aunque se muestra convencido de que, a largo plazo, el consumidor valorará cada vez más la calidad y la durabilidad. En su opinión, dividir el precio de una prenda por el número de veces que se utiliza permite entender que “ya no es tan caro”.

Finalmente, el CEO de Silbon insiste en que construir una marca con vocación de permanencia exige coherencia con valores sólidos. “Si queremos construir una marca eterna, tiene que ir alineada con esos valores”, concluye.