Sánchez pide comparecer en el Congreso en plena escalada militar en Irán y tras su encontronazo con Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso este viernes debido a la situación que atraviesa todo el marco internacional. Según ha recogido el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, dicha petición sería para "informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo". Además, se pide precisamente en mitad de la tensión que atraviesan los líderes del Ejecutivo español y estadounidense.

El Consejo Europeo que se celebrará el próximo 19 de marzo, según han informado fuentes del Ejecutivo, con lo que previsiblemente la sesión tendrá lugar en la última semana del mes.

La noticia llega después de que el principal partido de la oposición, liderado por Alberto Núñez Feijóo, haya exigido en numerosas ocasiones que el presidente del Gobierno diera explicaciones sobre los pasos que estaba dando en relación a la posición sobre la guerra de Irán. La última ha sido precisamente este viernes, cuando el Partido Popular ha pedido votar en el Congreso el envío de 'Cristóbal Colón', el navío más avanzado de la Armmada española que llegará a Chipre en los próximos cuatro días para "realizar operaciones de defensa", según ha apuntado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Además, el PP ya había registrado una petición de forma urgente en el Congreso porque, según la formación, "su postura debilita los intereses de España con sus socios y aliados".

Sánchez rompe así con el precedente que había asentado José María Aznar en 2003. El expresidente del Gobierno, en plena guerra de Irak, tardó más de 10 meses en acudir a la Cámara Baja, algo que entonces no criticó el Partido Popular que se encontraba en La Moncloa. Aznar compareció tiempo después para analizar y dar detalle de la alianza alcanzada en la foto de las Azores y después del asesinato de siete agentes del CNI.