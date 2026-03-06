Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sánchez pide comparecer en el Congreso en plena escalada militar en Irán y tras su encontronazo con Trump
Sánchez pide comparecer en el Congreso en plena escalada militar en Irán y tras su encontronazo con Trump

El presidente del Gobierno ha solicitado asistir a la cámara baja para informar sobre la situación de Oriente Medio y de la última reunión del Consejo Europeo. 

Diego Alonso Peña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso este viernes debido a la situación que atraviesa todo el marco internacional. Según ha recogido el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, dicha petición sería para "informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo". Además, se pide precisamente en mitad de la tensión que atraviesan los líderes del Ejecutivo español y estadounidense. 

El Consejo Europeo que se celebrará el próximo 19 de marzo, según han informado fuentes del Ejecutivo, con lo que previsiblemente la sesión tendrá lugar en la última semana del mes.

La noticia llega después de que el principal partido de la oposición, liderado por Alberto Núñez Feijóo, haya exigido en numerosas ocasiones que el presidente del Gobierno diera explicaciones sobre los pasos que estaba dando en relación a la posición sobre la guerra de Irán. La última ha sido precisamente este viernes, cuando el Partido Popular ha pedido votar en el Congreso el envío de 'Cristóbal Colón', el navío más avanzado de la Armmada española que llegará a Chipre en los próximos cuatro días para "realizar operaciones de defensa", según ha apuntado la ministra de Defensa, Margarita Robles.  

Además, el PP ya había registrado una petición de forma urgente en el Congreso porque, según la formación, "su postura debilita los intereses de España con sus socios y aliados". 

Sánchez rompe así con el precedente que había asentado José María Aznar en 2003. El expresidente del Gobierno, en plena guerra de Irak, tardó más de 10 meses en acudir a la Cámara Baja, algo que entonces no criticó el Partido Popular que se encontraba en La Moncloa. Aznar compareció tiempo después para analizar y dar detalle de la alianza alcanzada en la foto de las Azores y después del asesinato de siete agentes del CNI.  

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

