España derrota a Albania (2-1) en el regreso de La Roja a Barcelona

La selección española inició en Cataluña, donde no jugaba desde el año 2004, la cuenta atrás para Mundial de Catar con un partido tosco ante Albania, que cortocircuitó la sala de máquinas del equipo entrenado por Luis Enrique hasta que Dani Olmo, en el minuto 90, se inventó un golazo para que la fiesta en el RCDE Stadium tuviera un final feliz (2-1).

No fue el mejor partido del equipo del Luis Enrique, que le faltó pegada hasta que aparecieron Ferran Torres, autor del primer tanto aprovechando una asistencia de Yéremi Pino, y Olmo, que acabo siendo el héroe del partido. Fue un amistoso pero no lo pareció. No solo por el lleno que presentaba el estadio del Espanyol, sino por la intensidad que mostraron ambos equipos.