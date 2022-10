Esta escena de 'First Dates' se vuelve un éxito sin precedentes en TikTok: no es para menos

El programa First Dates (Cuatro), presentado por Carlos Sobera , ha dejado otro de los momentos más comentados en redes sociales. El vídeo publicado por @bobyy_zeta en la plataforma de TikTok lleva más de 2 millones y medio de reproducciones y 157.000 ‘likes’ en 24 horas.

La escena muestra la cita entre Álvaro y Marta, pero ellos no iban a ser los únicos invitados al encuentro. Todo parecía normal hasta que, unos minutos después de conocerse, ella le confiesa que en su cuerpo viven “diferentes personalidades”, concretamente tres, un dato que le reconoció a Sobera momentos antes de empezar la cita.

El comensal hizo una frase con intención de romper el hielo y ella solo tardó unos segundos en confesarle que la chica que tenía que estar en la cita en ese momento no era ella, y prosiguió su discurso para explicar la situación: “Se supone que yo no tendría que estar aquí (...) Es que mira, yo tengo varias personalidades, y ahora he salido yo, pero tendría que haber salido otra”.