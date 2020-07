¿Está prohibido fumar en la calle en Cataluña?¿Y en las terrazas de Andalucía?

Pablo Cuadra via Getty Images

Pablo Cuadra via Getty Images Una mujer fumando en Madrid durante la pandemia.

Si este presente distópico tuviera alguna lógica, sería imposible fumar en espacios públicos compartidos desde esta semana. Aunque el fumador, como la regidora de salud de Lleida, cazada fumando en la vía pública, parece no darse por aludido . La obligatoriedad de llevar mascarillas en las calles debería tener un efecto colateral contra otra pandemia que no cesa, el tabaquismo, que cuesta 55.000 vidas cada año para preservar el beneficio de cuatro gigantescas y codiciosas corporaciones tabaqueras.

No debería dejar de sorprendernos que, salvo recomendaciones del Ministerio de Sanidad que a nada obligan, la industria tabaquera esté sorteando con soltura todas las restricciones que tratan de evitar los contagios por COVID-19. De hecho, ni siquiera en el momento álgido de la pandemia se cerraron los estancos. Fumar en las terrazas debería estar prohibidísimo desde el 30 de mayo, cuando la orden SND/458/2020 que marca las medidas de flexibilización de las restricciones para la fase 3 de la desescalada se deshacía implícitamente de los ceniceros. El artículo 19.f establece que “se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras y otros utensilios similares”. Cuesta entender por qué algo tan importante como los ceniceros no aparezca nombrado. Si están permitidos, la manipulación de colillas, que son vectores de contagio, depende de camareros que no pueden cambiar de guantes cada vez o directamente trabajan sin ellos.

Ante la industria tabaquera hay que hacer explícita hasta la última coma. Jamás deberíamos olvidar que ante la indefinición del número de paramentos que supone un espacio cerrado, la industria tabaquera ha llenado el país de fumaderos irrespirables llamados terrazas que nos colocan diez años después con un 34 por ciento de fumadores. Por ley, debería estar especificado no solo la palabra cenicero, sino la prohibición de fumar en lugares compartidos, y por supuesto en toda la hostelería.