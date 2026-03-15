Elecciones Castilla y León 2026 en directo: última hora, participación y resultados
Este domingo 15 de marzo es día de elecciones en Castilla y León. Los colegios electorales abren a partir de las 9:00 horas de la mañana en una jornada en la que están llamados a votar 2.097.768 electores.
Castilla y León celebra este domingo elecciones autonómicas, las segundas en solitario que, a diferencia de lo que ocurrió en febrero de 2022, en esta ocasión tendrán lugar cuando toca, es decir, tras agotar plenamente la legislatura.
El censo de personas con derecho a voto es de 2.097.768 (la población es de 2.398.500), la mayor parte en Valladolid (437.764) y en León (424.287), seguidas de Salamanca (303.191), Burgos (299.425), Zamora (162.155), Palencia (137.353), Ávila (136.195), Segovia (120.825) y Soria (76.573).
Las nueve formaciones políticas que presentan candidaturas en las nueve provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA); Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC); Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (SALF).
¡Buenos días! Iniciamos el seguimiento minuto a minuto de la jornada electoral de este domingo en Castilla y León. Después de los comicios celebrados en Extremadura y Aragón el ciclo político continúa en tierras castellano y leonesas.
Este 15 de marzo están llamados a las urnas un total de 2.097.768 electores, de los que 1.917.546 electores residen en Castilla y León y 180.222 en el extranjero, según datos del censo electoral publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los votos que se recojan este domingo servirán para elegir a los 82 procuradores de las Cortes, uno más que en los anteriores comicios, por lo que el umbra de la mayoría absoluta sube hasta los 42 representantes.
La jornada electoral comenzará oficialmente a las 09:00 de la mañana con la apertura de los colegios electorales, donde se podrá votar hasta las 20:00h.
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