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Elecciones Castilla y León 2026 en directo: última hora, participación y resultados
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Castilla y León decide su futuro este 15-M en unos comicios clave
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Elecciones Castilla y León 2026 en directo: última hora, participación y resultados

Este domingo 15 de marzo es día de elecciones en Castilla y León. Los colegios electorales abren a partir de las 9:00 horas de la mañana en una jornada en la que están llamados a votar 2.097.768 electores.

Redacción HuffPost
Estos son los candidatos a las elecciones de Castilla y León en 2026
Candidatos a las elecciones de Castilla y León
07:46
Más de dos millones de castellano leoneses llamados a votar este 15-M

Castilla y León celebra este domingo elecciones autonómicas, las segundas en solitario que, a diferencia de lo que ocurrió en febrero de 2022, en esta ocasión tendrán lugar cuando toca, es decir, tras agotar plenamente la legislatura.

​El censo de personas con derecho a voto es de 2.097.768 (la población es de 2.398.500), la mayor parte en Valladolid (437.764) y en León (424.287), seguidas de Salamanca (303.191), Burgos (299.425), Zamora (162.155), Palencia (137.353), Ávila (136.195), Segovia (120.825) y Soria (76.573).

​Las nueve formaciones políticas que presentan candidaturas en las nueve provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA); Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC); Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (SALF).

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Las elecciones de Castilla y León, punto por punto
07:00
Elecciones Castilla y León 2026, en directo: comienzo de la cobertura

¡Buenos días! Iniciamos el seguimiento minuto a minuto de la jornada electoral de este domingo en Castilla y León. Después de los comicios celebrados en Extremadura y Aragón el ciclo político continúa en tierras castellano y leonesas.

​Este 15 de marzo están llamados a las urnas un total de 2.097.768 electores, de los que 1.917.546 electores residen en Castilla y León y 180.222 en el extranjero, según datos del censo electoral publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Los votos que se recojan este domingo servirán para elegir a los 82 procuradores de las Cortes, ​uno más que en los anteriores comicios, por lo que el umbra de la mayoría absoluta sube hasta los 42 representantes. 

​La jornada electoral comenzará oficialmente a las 09:00 de la mañana con la apertura de los colegios electorales, donde se podrá votar hasta las 20:00h.

Puedes interactuar con nosotros en este directo a través de la sección de comentarios o mencionándonos en nuestras redes sociales. Preparamos el primer café de la mañana y comenzamos.

Redacción HuffPost
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