Elecciones Castilla y León 2026 en directo: última hora, participación y resultados

Elecciones Castilla y León 2026, en directo: comienzo de la cobertura

¡Buenos días! Iniciamos el seguimiento minuto a minuto de la jornada electoral de este domingo en Castilla y León. Después de los comicios celebrados en Extremadura y Aragón el ciclo político continúa en tierras castellano y leonesas.

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​Este 15 de marzo están llamados a las urnas un total de 2.097.768 electores, de los que 1.917.546 electores residen en Castilla y León y 180.222 en el extranjero, según datos del censo electoral publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Los votos que se recojan este domingo servirán para elegir a los 82 procuradores de las Cortes, ​uno más que en los anteriores comicios, por lo que el umbra de la mayoría absoluta sube hasta los 42 representantes.

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​La jornada electoral comenzará oficialmente a las 09:00 de la mañana con la apertura de los colegios electorales, donde se podrá votar hasta las 20:00h.

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