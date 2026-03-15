Ramón Espinar da una de las respuestas más sonadas al polémico tuit de Ayuso: no gustará nada en Sol 

Nadie se esperaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, iba a ser una de las protagonistas del fin de semana, tras el polémico tuit que ha publicado en las últimas horas. Un mensaje al que han reaccionado cientos de usuarios, entre ellos, el exsenador de Podemos, Ramón Espinar.

La dirigente madrileña compartió un vídeo de El Debate con el que ha insinuado que el uso del DNI digital en las próximas elecciones generales podría provocar algún tipo de irregularidad en el derecho a voto.

Algo que, aunque ha defendido la presidenta autonómica, no sería así. El DNI digital se puede usar desde el pasado mes de septiembre. De hecho, ha estado habilitado durante los comicios en Extremadura y Aragón.

Aunque ahora se puede llevar este DNI digital para verificar la identidad del ciudadano, los miembros de la mesa electoral son los que comprueban esos datos y revisan en el censo electoral si han votado ya y si deben votar en esa mesa. De hecho, se puede usar esta opción de identificación o el mismo DNI físico, como siempre ha pasado.

Pese a ello, Ayuso ha aprovechado, en plena jornada de reflexión en Castilla y León, para destacar que "cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas Elecciones Generales".

"El que promueve manifestaciones -a todas luces ilegales- en jornada de reflexión; ató el Constitucional urgentemente; nacionaliza masivamente; con denuncias de pucherazos en el voto por correo en varias provincias; llegó con urnas de cartón a dirigir su partido; con pactos tramposos para llegar al Gobierno, ahora pretende esto", ha señalado.

Una oleada de reacciones

Las reacciones a la publicación de la presidenta madrileña no han sido pocas. En cuestión de 24 horas, acumula más de 1.000 comentarios. Entre ellas, la del historiador Jagoba Álvarez, o la del politólogo Antón Losada, que no han dudado en desmentir la insinuación.

Pero no ha sido el único. El exsenador de Podemos, Ramón Espinar, ha respondido directamente al tuit de Ayuso y no ha dejado títere con cabeza, con unas palabras que no gustarán nada en Sol.

"Si le preguntas a alguien que no sea un monigote o una marioneta, te contará que el DNI en las mesas electorales se contrasta con la lista del censo que tienen los miembros de la mesa", ha replicado.

Ramón Espinar ha cerrado su mensaje en la red social X, con dos frases de lo más rotundas. "Si no estás en esa lista, no votas. Vas a perder voto a voto, inventes lo que inventes", ha sentenciado.