Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El último consejo que dio la actriz Gemma Cuervo antes de su muerte: "Con los años una comprende algunas cosas"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

El último consejo que dio la actriz Gemma Cuervo antes de su muerte: "Con los años una comprende algunas cosas"

"Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro La vida es demasiado breve para no hacerlo..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
La actriz Gemma Cuervo, fotografiada en marzo de 2018.
La actriz Gemma Cuervo, fotografiada en marzo de 2018.GTRES

La actriz Gemma Cuervo ha fallecido este sábado a los 91 años tras más de sesenta años sobre los escenarios y la gran pantalla. Su último consejo, publicado en la red social Instagram, estaba dirigido a los jóvenes y a los padres. Allí, la catalana compartió varias fotografías familiares acompañadas de un texto en el que quiso lanzar un mensaje sobre la paternidad, la maternidad y la vida en general. 

Lee la carta íntegra aquí:

"Nunca me gustó dar consejos. Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas", señaló Cuervo en la publicación donde aparecían varias fotografías familiares.

"Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos. No es fácil ser padre ni ser madre", escribió la catalana.

"Y queridos padres, no olvidéis que ser hijo también es difícil. Todos llegamos creyendo que el mundo es sencillo hasta que la vida nos enseña que crecer también duele. Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien", agregó la actriz en la publicación.

"Quizá todos estamos siempre en lo mismo: aprendiendo a querernos mejor. Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro La vida es demasiado breve para no hacerlo", sentenció.

La actriz de la serie 'Aquí no hay quien viva' había sufrido una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Su muerte pone punto y final a su trayectoria sobre los escenarios y la gran pantalla, donde ha estado por más de seis décadas.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos