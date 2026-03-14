El último consejo que dio la actriz Gemma Cuervo antes de su muerte: "Con los años una comprende algunas cosas"

La actriz Gemma Cuervo ha fallecido este sábado a los 91 años tras más de sesenta años sobre los escenarios y la gran pantalla. Su último consejo, publicado en la red social Instagram, estaba dirigido a los jóvenes y a los padres. Allí, la catalana compartió varias fotografías familiares acompañadas de un texto en el que quiso lanzar un mensaje sobre la paternidad, la maternidad y la vida en general.

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"Nunca me gustó dar consejos. Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas", señaló Cuervo en la publicación donde aparecían varias fotografías familiares.

"Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos. No es fácil ser padre ni ser madre", escribió la catalana.

"Y queridos padres, no olvidéis que ser hijo también es difícil. Todos llegamos creyendo que el mundo es sencillo hasta que la vida nos enseña que crecer también duele. Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien", agregó la actriz en la publicación.

"Quizá todos estamos siempre en lo mismo: aprendiendo a querernos mejor. Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro La vida es demasiado breve para no hacerlo", sentenció.

La actriz de la serie 'Aquí no hay quien viva' había sufrido una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Su muerte pone punto y final a su trayectoria sobre los escenarios y la gran pantalla, donde ha estado por más de seis décadas.